WinterthourLes autorités qualifient l'attaque au couteau d'«acte terroriste»
ATS
28.5.2026 - 15:33
L'agresseur au couteau, âgé de 31 ans, qui a attaqué et blessé trois passants jeudi matin à la gare Winterthour est lié aux milieux islamistes. Le directeur de la sécurité du canton de Zurich, Mario Fehr qualifie l'agression «d'acte terroriste».
Keystone-SDA
28.05.2026, 15:33
28.05.2026, 17:25
ATS
Le suspect est un ressortissant à double nationalité suisse et turque, ont précisé les autorités zurichoises jeudi après-midi en conférence de presse. Il est connu des services de police. Il figurait parmi les personnes mises en cause dans le cadre de l'enquête concernant la mosquée An'Nur à Winterthour.
A l'époque, le suspect avait fait l'objet d'une plainte pour violation de l'interdiction de l'organisation État islamique. L'homme souffre de troubles psychiques et a également été hospitalisé dans un établissement psychiatrique.
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