L'agresseur au couteau, âgé de 31 ans, qui a attaqué et blessé trois passants jeudi matin à la gare Winterthour est lié aux milieux islamistes. Le directeur de la sécurité du canton de Zurich, Mario Fehr qualifie l'agression «d'acte terroriste».

À la suite de l'agression à l'arme blanche survenue à Winterthour, le directeur de la sécurité Mario Fehr (sans étiquette) fait part des premiers résultats de l'enquête. (Photo d'archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Le suspect est un ressortissant à double nationalité suisse et turque, ont précisé les autorités zurichoises jeudi après-midi en conférence de presse. Il est connu des services de police. Il figurait parmi les personnes mises en cause dans le cadre de l'enquête concernant la mosquée An'Nur à Winterthour.

A l'époque, le suspect avait fait l'objet d'une plainte pour violation de l'interdiction de l'organisation État islamique. L'homme souffre de troubles psychiques et a également été hospitalisé dans un établissement psychiatrique.