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Winterthour Les autorités qualifient l'attaque au couteau d'«acte terroriste»

ATS

28.5.2026 - 15:33

L'agresseur au couteau, âgé de 31 ans, qui a attaqué et blessé trois passants jeudi matin à la gare Winterthour est lié aux milieux islamistes. Le directeur de la sécurité du canton de Zurich, Mario Fehr qualifie l'agression «d'acte terroriste».

À la suite de l'agression à l'arme blanche survenue à Winterthour, le directeur de la sécurité Mario Fehr (sans étiquette) fait part des premiers résultats de l'enquête. (Photo d'archive)
À la suite de l'agression à l'arme blanche survenue à Winterthour, le directeur de la sécurité Mario Fehr (sans étiquette) fait part des premiers résultats de l'enquête. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 15:33

28.05.2026, 17:25

Le suspect est un ressortissant à double nationalité suisse et turque, ont précisé les autorités zurichoises jeudi après-midi en conférence de presse. Il est connu des services de police. Il figurait parmi les personnes mises en cause dans le cadre de l'enquête concernant la mosquée An'Nur à Winterthour.

«J'ai comprimé la blessure jusqu'à l'arrivée des secours». Une lectrice de blue News raconte l'agression à Winterthur

«J'ai comprimé la blessure jusqu'à l'arrivée des secours»Une lectrice de blue News raconte l'agression à Winterthur

A l'époque, le suspect avait fait l'objet d'une plainte pour violation de l'interdiction de l'organisation État islamique. L'homme souffre de troubles psychiques et a également été hospitalisé dans un établissement psychiatrique.

Fait divers sanglant à la gare de Winterthur : un homme poignarde des voyageurs – un Suisse (31 ans) arrêté

Fait divers sanglant à la gare de Winterthur : un homme poignarde des voyageurs – un Suisse (31 ans) arrêté

Une importante opération policière est actuellement en cours à la gare de Winterthur. Selon l'agence de presse Keystone-SDA, un homme a été agressé à l'arme blanche.

28.05.2026

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