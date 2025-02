L'auteur présumé de l'attaque au couteau d'un touriste espagnol au Mémorial de l'Holocauste à Berlin, vendredi soir, partage l'idéologie de l'EI. C'est ce qu'a indiqué lundi le parquet fédéral allemand.

L'attaque a eu lieu vendredi soir dans le très fréquenté Mémorial de l'Holocauste à Berlin. ATS

Keystone-SDA ATS

Le suspect, présenté comme un réfugié syrien de 19 ans, «a agi en vertu d'une conviction islamiste radicale et antisémite» et «contre la société libérale allemande», a indiqué dans un communiqué le parquet, compétent pour les affaires de terrorisme.

L'institution a en conséquence repris le dossier au parquet de Berlin et ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre et blessures graves. Vendredi, le suspect a agressé par derrière un touriste espagnol de 30 ans en visite dans le champ de stèles du mémorial, le blessant grièvement au cou. La victime a eu la vie sauve après une opération d'urgence.

«Motivation religieuse»

Il a ensuite pris la fuite avant de revenir trois heures plus tard sur les lieux de l'agression où il s'est dirigé vers les forces de l'ordre qui ont remarqué ses mains et son pantalon tachés de sang, conduisant à son arrestation. Selon les autorités, le suspect «aurait mûri depuis plusieurs semaines le projet de tuer des juifs» et «c'est dans ce contexte que le lieu du crime aurait été choisi».

Les enquêteurs ont trouvé dans son sac à dos un tapis de prière, un Coran et une feuille de papier avec des versets du Coran, «ce qui laisse supposer une motivation religieuse» à son acte. L'agression a été commise à deux jours d'élections législatives en Allemagne, dans un climat déjà tendu par une série d'attaques meurtrières commises par des étrangers.

Inauguré en 2005 en plein centre de la capitale près de la Porte de Brandebourg et de l'ambassade des Etats-Unis, le Mémorial commémore, avec plus de deux mille stèles de béton, le souvenir des millions de juifs exterminés par le IIIème Reich.