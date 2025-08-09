  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coup de filet L'Albanie dit avoir démantelé un réseau de trafic de cocaïne

ATS

9.8.2025 - 11:12

Un parquet albanais a indiqué samedi avoir démantelé un des plus puissants réseaux de narcotrafiquants albanais qui acheminait en Europe occidentale des tonnes de cocaïne en provenance du Paraguay.

Un laboratoire illégal de production de cocaïne, en Albanie (archive).
Un laboratoire illégal de production de cocaïne, en Albanie (archive).
AFP

Keystone-SDA

09.08.2025, 11:12

Dix suspects ont été arrêtés lors de cette opération menée les 7 et 8 août, dont neuf en Albanie et un en Belgique, précise le Parquet spécial albanais pour le crime organisé et la corruption. Six personnes sont toujours recherchées. Le suspect arrêté en Belgique a été identifié par les médias albanais comme étant Franc Çopja, considéré comme un des chefs du réseau.

«Une des plus puissantes organisations»

L'organisation est accusée d'être responsable du trafic en 2020 de 28 tonnes de cocaïne, dont 17 tonnes d'une valeur marchande estimée à 3,5 milliards d'euros ont été saisies, précise-t-on dans le communiqué.

Parties du Paraguay, les cargaisons finissaient dans les ports d'Anvers (Belgique), considéré comme première porte d'entrée en Europe pour la cocaïne, et de Hambourg (Allemagne). La drogue était dissimulée dans des caisses de savon, des pots de peinture ou des matériaux de construction.

Cette organisation peut être considérée «comme l'une des plus puissantes organisations albanaises dans le trafic international de cocaïne», selon les procureurs albanais Altin Dumani et Vladimir Mara.

«Elle avait la capacité d'influencer directement le prix de la cocaïne sur les marchés européens et de gérer de grandes quantités de stupéfiants en peu de temps», ont expliqué les procureurs dans le communiqué.

Enquête internationale

L'enquête a été menée en coopération avec Europol, ainsi qu'avec les autorités belges, françaises, néerlandaises, allemandes et italiennes, appuyée au départ sur le décryptage des messageries Sky ECC, très prisées des narcotrafiquants.

Les fonds provenant de ce trafic étaient blanchis par des investissements dans l'immobilier, notamment dans la construction d'hôtels de luxe en Albanie ou à l'étranger. L'argent était transféré vers l'Albanie par des chauffeurs de bus de lignes internationales et un système informel de transfert de fonds connu sous le nom de «hawala».

La police albanaise a placé sous séquestre des biens immobiliers, dont des complexes de luxe, à Tirana, et aussi sur la côte albanaise, à Durres, Shijak et Dhermi.

Les plus lus

Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35
Un motard perd la vie au pied du Col du Grand-Saint-Bernard
«Vous aurez une très bonne relation»: Trump assure avoir réconcilié l'Azerbaïdjan et l'Arménie
Un mort et un blessé grave dans une dispute à St-Gall
La Corée du Nord démonte les haut-parleurs diffusant des sons inquiétants en direction du Sud
Des déchets encombrants sont partis en fumée à Saillon