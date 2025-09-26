L'ancien directeur du FBI, James Comey, a été inculpé pour entrave à la justice et fausses déclarations. ATS

L'ancien directeur du FBI James Comey a été inculpé pour entrave à la justice et fausses déclarations, ont rapporté jeudi plusieurs médias, quelques jours après que le président américain a appelé à poursuivre ses adversaires politiques.

Keystone-SDA ATS

Lors de son premier mandat (2017-2021), Donald Trump avait brutalement limogé James Comey en 2017 alors que le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne de 2016.

Donald Trump a salué jeudi sur son réseau Truth Social l'inculpation de l'ancien directeur de la police fédérale James Comey, qui est depuis des années l'une des cibles de la vindicte du président américain.

«JUSTICE EN AMERIQUE!», a écrit Donald Trump, qui avait publiquement appelé la justice à sévir contre James Comey et d'autres personnalités, décrivant l'ancien chef du FBI, qu'il avait limogé en 2017 pendant son premier mandat, comme «l'un des pires êtres humains que ce pays ait connu».