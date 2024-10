Jimmy Carter fête ses 100 ans en famille, avec du poulet grillé

L'ex-président des Etats-Unis Jimmy Carter a célébré mardi ses 100 ans, un anniversaire inédit pour un ancien président américain. Il l'a fêté en famille dans sa ville natale de Plains, en Géorgie, où il est retourné vivre après son départ de la Maison-Blanche (1977-1981).

Jimmy Carter L'ancien président Jimmy Carter lors de la cérémonie funéraire de son épouse, l'ancienne première dame Rosalynn Carter, à l'église baptiste Maranatha à Plains, en Géorgie, le 29 novembre 2023. (archives) Photo: KEYSTONE epa11636007 April Kirkman (G) et Carolyn Channing (D), de Santa Rosa, Californie, fans de Jimmy Carter, se font photographier devant un grand buste au Centre présidentiel Carter à l'occasion du 100e anniversaire de l'ancien président américain à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 1er octobre 2024. Carter, lauréat du prix Nobel de la paix, est l'ancien président américain le plus âgé. EPA/ERIK S. LESSER Photo: KEYSTONE Panneau indiquant le 100e anniversaire de l'ancien président américain Jimmy Carter, sur la pelouse nord de la Maison Blanche, Washington, DC, États-Unis, le 1er octobre 2024. Photo: KEYSTONE Emily Curl (G) prépare des petits gâteaux pour les visiteurs du Centre présidentiel Carter à l'occasion du 100e anniversaire de l'ancien président américain Jimmy Carter à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 1er octobre 2024. Photo: KEYSTONE Chip Carter, le fils de l'ancien président Jimmy Carter, s'adresse aux journalistes après une cérémonie de naturalisation de cent personnes en l'honneur du 100e anniversaire de son père, le mardi 1er octobre 2024, à Plains, en Géorgie (AP Photo/John Bazemore). Photo: KEYSTONE

ATS

«C'est la Géorgie du sud, alors vous savez, on a mangé du poulet grillé et des sandwichs au fromage grillés et, ensuite, on a eu des discussions de famille et animées», a raconté l'un de ses petits-fils, Josh Carter.

Plusieurs personnalités politiques américaines et étrangères, dont les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush, lui ont adressé leurs meilleurs voeux. «Joyeux 100 ans! Vous avez toujours été une force morale pour notre pays», a salué l'actuel président américain Joe Biden dans une vidéo.

Parlant d'un «cher ami» au parcours marqué par son «engagement en faveur d'un monde meilleur» et une «clarté morale», le démocrate a confié: «Je vous admire tellement».

Prix Nobel de la paix

Kamala Harris, vice-présidente et candidate démocrate à l'élection présidentielle du 5 novembre, a, elle, assuré que le monde était «tellement meilleur grâce à [son] 'leadership', [son] travail et [son] engagement en faveur de la paix, de la décence et de la démocratie».

Ancien planteur d'arachide et gouverneur de Géorgie, Jimmy Carter avait été élu président en 1976, dans le sillage de la guerre du Vietnam et du scandale du Watergate, une affaire d'espionnage politique qui avait coûté la présidence au républicain Richard Nixon.

Artisan des accords de Camp David qui ont abouti, en 1979, à la signature du traité de paix israélo-égyptien, Jimmy Carter, a occupé une place à part dans le paysage politique américain, ternie toutefois par la crise des otages américains en Iran en 1979-1980.

Il fut le président d'un seul mandat, le républicain Ronald Reagan le battant lors du scrutin de 1980. Après son départ de la présidence, Jimmy Carter avait créé en 1982 sa fondation pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde. Il a reçu en 2002 le prix Nobel de la paix pour ses «efforts infatigables afin de trouver des solutions pacifiques à des conflits internationaux».

Souffrant de problèmes de santé, il s'est effacé ces dernières années de la vie publique et n'a fait que de rares sorties publiques, notamment à la fin 2023 à l'occasion de l'hommage national à son épouse et fidèle compagne de route Rosalynn, décédée à l'âge de 96 ans.

ATS