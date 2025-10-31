  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir L’Albanie en deuil : l’ancien Premier ministre Fatos Nano est décédé

ATS

31.10.2025 - 18:27

Fatos Nano, ancien Premier ministre socialiste et leader historique de la gauche albanaise après la chute du communisme est mort vendredi à Tirana, a indiqué le Premier ministre albanais Edi Rama. Il était âgé de 73 ans.

Fatos Nano, leader historique de la gauche albanaise, est décédé vendredi à l'âge de 73 ans (archives).
Fatos Nano, leader historique de la gauche albanaise, est décédé vendredi à l'âge de 73 ans (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.10.2025, 18:27

31.10.2025, 18:33

Né à Tirana en 1952, fils d'un ancien directeur de la télévision albanaise, Fatos Nano a commencé sa carrière comme expert économique à l'Institut des études marxistes-léninistes en 1978, en pleine dictature communiste d'Enver Hoxha.

Professeur d'Economie politique à l'Université de Tirana toujours sous la dictature, il se convertit à l'économie de marché et devient brièvement, à la chute du régime au printemps 1990, Premier ministre du gouvernement de transition.

Albanie. Un juge abattu dans un tribunal à Tirana

AlbanieUn juge abattu dans un tribunal à Tirana

M. Nano est élu en juin 1992 à la tête du Parti socialiste albanais, héritier du parti unique de la dictature, mais ayant adopté une politique économique libérale.

Il est condamné en 1994 à 12 ans de prison, accusé d'avoir détourné 7 millions de dollars d'aide italienne. Mais, en 1997, l'économie du pays s'effondre sous le coup de systèmes de Ponzi (pyramides financières rémunérant les placements existants par l'argent des nouveaux clients) mis en place par des sociétés spéculatives. FMI et banque mondiale alertent sur les risques, mais le gouvernement de l'époque, les conservateurs du Parti démocrate, ne fait rien. Des milliers d'Albanais, ruinés, se soulèvent.

Sommet de la Communauté politique européenne. Karin Keller-Sutter entretient le réseau de la Suisse à Tirana

Sommet de la Communauté politique européenneKarin Keller-Sutter entretient le réseau de la Suisse à Tirana

Amnistie

Le 13 mars les portes des prisons s'ouvrent et Fatos Nano s'évade, comme des milliers d'autres prisonniers, avant de bénéficier de l'amnistie générale décrétée juste après.

M. Nano redevient Premier ministre entre juin 1997 et octobre 1998, puis entre 2002 et 2005, avant de mettre un terme définitif à sa carrière politique et de céder la présidence du parti socialiste à l'actuel Premier ministre, Edi Rama.

Les plus lus

Genève pourrait interdire la cigarette sur les terrasses des restaurants
Fin de la vie dorée: Andrew privé de ses 265'000 francs par an
Shutdown: «ça commence à devenir vraiment concret»
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
L’acteur français Tchéky Karyo, célèbre pour L’Ours et Nikita, est mort
La justice examinera la mise en liberté de Sarkozy le 10 novembre