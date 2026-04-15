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Genève L'ancienne tuilerie de Bellevue ajoutée à l'inventaire

ATS

15.4.2026 - 15:11

L'ancienne tuilerie de Bellevue (GE) a été ajoutée à l'inventaire. Le Département du territoire (DT) a reconnu dans un arrêté fin mars «un intérêt incontestable sur le plan patrimonial» de ces deux bâtiments, a annoncé mercredi Patrimoine Suisse Genève.

Les deux bâtiments de l'ancienne tuilerie de Bellevue (GE) sont désormais protégés (archives).
Les deux bâtiments de l'ancienne tuilerie de Bellevue (GE) sont désormais protégés (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.04.2026, 15:11

15.04.2026, 15:14

Ceux-ci sont désormais protégés. Bâti en 1912 par Jean et Albert-Ernest Spring, le site constituait de 1905 à 1956 la dernière tuilerie de cette commune.

Il offrait notamment trois logements et une remise pour le transport de matériaux. Ses percements d'aération, ses briques ou encore son bois sont notamment mis en valeur.

Aujourd'hui, l'intérieur est occupé par un seul appartement dont les poignées de portes, les encadrements ou les vitres colorées ont été conservés. Les bâtiments témoignent de l'activité économique de Bellevue autrefois, affirme Patrimoine Suisse Genève.

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