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Officiellement révélé Un nom pas très original pour l'arche monumentale voulue par Trump 

ATS

15.4.2026 - 22:08

Un temps baptisé «Arc de Trump», le projet monumental d'arche voulu par le président américain à Washington a vu son nom officiellement révélé mercredi par la Maison Blanche: «Arc de Triomphe des Etats-Unis».

Présentée par Karoline Leavitt, la structure sera baptisée «Arc de Triomphe des Etats-Unis».
Présentée par Karoline Leavitt, la structure sera baptisée «Arc de Triomphe des Etats-Unis».
ATS

Keystone-SDA

15.04.2026, 22:08

15.04.2026, 22:22

La porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt, l'a annoncé lors d'un point presse en soulignant que la structure serait construite pour marquer le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, célébré le 4 juillet prochain.

«En l'honneur de cette occasion historique», Donald Trump et son gouvernement soumettront les plans pour «l'Arc de Triomphe des Etats-Unis», a-t-elle déclaré. Montrant une image tenue initialement à l'envers, Karoline Leavitt a précisé que l'arche monumentale s'élèvera à 250 pieds – plus de 76 m – «en hommage aux 250 ans» d'indépendance du pays.

Avec une colossale statue d'allégorie de la liberté à son sommet, l'arche sera bien plus grande que l'Arc de Triomphe à Paris avec ses 50 m de haut. Elle devrait même devenir la plus haute structure de son genre au monde, dépassant le monument de la révolution à Mexico, et reléguant l'Arc de Triomphe de Pyongyang, en Corée du Nord, à la troisième place.

Coût total pas révélé

Les plans pour l'arche de Washington ont été révélés pour la première fois en octobre, lorsque des journalistes de l'AFP ont repéré une maquette de la structure sur le bureau de Donald Trump dans le Bureau ovale. Les premières images complètes du monument ont été révélées vendredi.

L'arche fait partie d'une longue liste de projets architecturaux entrepris par Donald Trump dans la capitale américaine en ce début de second mandat, aux côtés notamment de la construction d'une gigantesque salle de bal à la Maison Blanche à la place de l'aile est.

La structure aux accents dorés va notamment faire de l'ombre à son futur voisin, le Mémorial Lincoln, qui ne fait qu'un peu plus de 30 m de haut. Pour ses détracteurs, l'arche ne sera qu'un monument à la vanité de l'actuel président de 79 ans.

Si le coût total n'a pas été révélé par la Maison Blanche, le projet sera financé en partie par les contribuables américains. Mais pour Karoline Leavitt, «l'Arc de Triomphe des Etats-Unis» permettra d'exalter la fierté nationale.

«Bien longtemps après que tout le monde dans cette pièce aura disparu, nos enfants et petits-enfants demeureront inspirés par ce monument national», a-t-elle déclaré à la presse.

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