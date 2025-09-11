Les autorités américaines ont annoncé jeudi avoir retrouvé l'arme qui aurait été utilisée dans le meurtre de l'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk et disposer de «bonnes images vidéo» du meurtrier présumé.

Charlie Kirk s'exprime lors d'une réunion publique le 17 mars 2025 à Oconomowoc, dans le Wisconsin (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je peux vous dire que nous avons retrouvé ce que nous considérons comme l'arme utilisée hier. C'est un fusil puissant», a déclaré Robert Bohls, le directeur de l'antenne locale du FBI, la police fédérale, lors d'une conférence de presse à Orem, dans l'Utah (ouest).

«Ce fusil a été retrouvé dans une zone boisée où le tireur avait fui», a-t-il précisé, soulignant qu'il ferait l'objet d'analyses, de même que des empreintes de pied et de main du meurtrier présumé.

«Nous avons de bonnes images vidéo de cet individu», a dit de son côté le responsable de la police de l'Utah, Beau Mason, disant avoir pu reconstituer ses mouvements de son arrivée sur le campus universitaire, où Charlie Kirk tenait un événement public, à la position d'où il a tiré puis hors du campus vers un quartier voisin.

«Le suspect se fondait bien dans une institution universitaire», s'est-il borné à indiquer, ajoutant qu'il «semblait en âge de faire des études».

«Il s'agit d'un événement ciblé» visant spécifiquement Charlie Kirk, a par ailleurs confirmé Robert Bohls.

«Nous déployons tous les moyens pour le retrouver et nous le retrouverons», a assuré le responsable du FBI.