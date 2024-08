L'assistant de Matthew Perry a révélé comment il a trouvé la star de Friends inconsciente à plusieurs reprises dans les semaines précédant sa mort. Les documents judiciaires obtenus par Page Six indiquent que Kenneth Iwamasa a injecté la dose fatale à l'acteur.

Le jour de sa mort, Kenneth Iwamasa a injecté à Matthew Perry une dose de kétamine à 8h30, puis une autre quatre heures plus tard.

L'ancien assistant de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, a raconté comment il a trouvé la star inconsciente plus d'une fois dans les semaines qui ont précédé sa mort.

Au cours du mois d'octobre 2023, Kenneth Iwamasa a trouvé l'acteur «inconscient à son domicile à au moins deux reprises», selon de nouveaux documents obtenus par Page Six.

«6 à 8 injections par jour»

Kenneth Iwamasa a administré à la star de Friends la dose fatale de kétamine qui l'a tué le 28 octobre. Il a récemment plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de distribuer de la kétamine ayant entraîné la mort, admettant qu'il avait injecté la drogue à l'acteur de 54 ans sans avoir reçu de formation médicale.

Dans son accord de plaidoyer, il a révélé qu'il avait injecté à la star « des quantités importantes de kétamine», souvent de l'ordre de « 6 à 8 injections par jour», dans les jours qui ont précédé sa mort.

Le document indique également que Matthew Perry avait demandé à Kenneth Iwamasa, 59 ans, de lui « en injecter une grosse» peu de temps avant qu'il ne soit retrouvé sans réaction dans son jacuzzi.

Le «majordome de Batman»

Les documents judiciaires montrent que toute la kétamine que Kenneth Iwamasa a donnée à Matthew Perry ce jour-là avait été fournie par Erik Fleming et une source de drogue anonyme. Plus tôt en octobre 2023, Kenneth Iwamasa avait envoyé un SMS à Erik Fleming pour lui demander d'acheter de la kétamine, dans lequel il se présentait comme le « majordome de Batman». Erik Fleming avait envoyé une capture d'écran des messages qu'il avait reçus de la source anonyme, indiquant que la kétamine était « non marquée mais incroyable» et que son dealer « ne s'occupait que du haut de gamme et des célébrités».

La kétamine est parfois utilisée à des fins thérapeutiques pour traiter l'anxiété et la dépression. Avant sa mort, Matthew Perry avait suivi des séances de traitement par infusion de kétamine autorisées, le dernier traitement officiel ayant eu lieu une semaine avant sa mort.

