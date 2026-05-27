L'assistant personnel qui injectait régulièrement de la kétamine à la star de «Friends», Matthew Perry, mort d'une overdose en 2023, a été condamné mercredi à trois ans et cinq mois de prison en Californie.

Kenneth Iwamasa, 61 ans, qui avait plaidé coupable, est la cinquième personne à être condamnée dans cette affaire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Kenneth Iwamasa, 61 ans, qui avait plaidé coupable, est la cinquième personne à être condamnée dans cette affaire.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de la sitcom américaine «Friends» et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

L'acteur âgé de 54 ans, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.