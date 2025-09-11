  1. Clients Privés
Ils se bat avec des crocos! L'instagrammeur «le vrai Tarzan» fait tiquer les autorités australiennes

ATS

11.9.2025 - 07:32

Les autorités australiennes ont annoncé avoir ouvert une enquête contre un influenceur américain, connu pour filmer ses combats avec des crocodiles sauvages. Elles ont condamné une «activité extrêmement dangereuse et illégale».

Keystone-SDA

11.09.2025, 07:32

Dans une série de vidéos publiées sur son compte Instagram, Mike Holston, connu sous le pseudonyme de therealtarzann, se bat torse nu avec des crocodiles d’eau salée et d’eau douce dans l’Etat du Queensland, dans le nord-est de l’Australie.

Dans l'une d'entre elles, il plonge dans l'eau et ressort en tenant le crocodile à la gorge, le coude ensanglanté. «Il m'a attrapé, mais je l'ai attrapé aussi», clame l'influenceur.

Dans une autre, il saute d'un bateau dans un cours d'eau à la poursuite d'un crocodile avant de se battre contre lui.

L'Etat du Queensland a déclaré mercredi «enquêter activement» sur ces deux vidéos. Ces crocodiles sont une espèce protégée. Holston, lui, amasse des millions de vues, plaidant poursuivre un «objectif éducatif».

Mais ces contenus ont suscité l'indignation en Australie, où la peine maximale pour avoir dérangé un crocodile marin est de 37'500 dollars australiens (plus de 19'000 francs).

«Patate»

«Ces actions sont extrêmement dangereuses et illégales, et nous considérons activement des mesures strictes, y compris des amendes, pour dissuader toute personne de se livrer à ce type de comportement», a communiqué le service de l'Environnement du Queensland.

«Soyons clairs: personne ne doit tenter de capturer des crocodiles d'eau douce ou d'eau salée dans le Queensland, à moins d'avoir reçu une formation et une licence pour le faire», martèle ce service.

Le Premier ministre de cet Etat, David Crisafulli, a qualifié Mike Holston de «patate». De son côté, l'influenceur n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.

La faune et la flore australiennes, réputées pour leur diversité, sont très protégées et toute tentative d'interagir avec elle peut être sévèrement punie.

Une autre influenceuse américaine avait suscité l'indignation en mars après la diffusion d'une vidéo la montrant en train de déranger un bébé wombat.

Selon les estimations du gouvernement, 20'000 à 30'000 crocodiles marins vivent dans le Queensland, dans une vaste région connue sous le nom de «Croc Country».

Entre décembre 1985 et avril 2024, 14 attaques mortelles et 34 attaques non mortelles ont été attribuées à des crocodiles dans cet Etat.

