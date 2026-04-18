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6 morts et plusieurs blessés L'auteur présumé d'une fusillade à Kiev abattu

ATS

18.4.2026 - 21:49

Six personnes sont mortes et plus d'une dizaine ont été blessées samedi à Kiev après qu'un homme a ouvert le feu dans la rue puis dans un supermarché, selon les autorités. L'auteur présumé a été tué lors d'une tentative d'interpellation.

La fusillade a fait au moins 6 morts (image symbolique).
La fusillade a fait au moins 6 morts (image symbolique).
sda

Keystone-SDA

18.04.2026, 21:49

Selon le procureur général Rouslan Kravtchenko, le suspect a commencé par ouvrir le feu dans la rue d'un grand quartier résidentiel de la rive droite de la capitale, «après quoi il s'est barricadé à l'intérieur d'un supermarché et a pris des otages».

«L'assaillant a été éliminé. Il retenait des otages et, malheureusement, a tué l'un d'eux. Il a tué quatre personnes directement dans la rue. Une autre femme est morte de ses graves blessures à l'hôpital», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Quatre otages ont été secourus. Pour l'instant nous savons que 14 personnes ont été blessées», a-t-il ajouté.

Une journaliste de l'AFP sur place a vu des agents placer un repère devant une porte vitrée sur laquelle des traces de sang étaient visibles. Une vitre du magasin, situé au rez-de-chaussée entre plusieurs grands immeubles résidentiels, était fracturée autour d'un impact de balle.

«Il n'arrêtait pas de gémir»

«Il y a eu des sons (dans le magasin), comme des bouchons de champagne qui sautent. Des clients ont crié: 'courez!'», a témoigné à l'AFP Tetyana, qui travaille dans ce supermarché où le tireur présumé a été abattu lors d'une tentative d'interpellation.

Elle a expliqué s'être cachée derrière des réfrigérateurs. «J'ai entendu un homme gémir, il n'arrêtait pas de gémir. Il était en train de tirer». Après un moment, «il a arrêté de faire du bruit et nous nous sommes allongés pour voir ce qui se passait. Il était déjà mort», a-t-elle ajouté.

Les policiers ont tenté de négocier «pendant près de 40 minutes» avec le suspect dans le supermarché, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko, aux journalistes sur place. L'ordre de tirer a été donné «après qu'il a tué un otage, il lui a tiré dessus», a-t-il précisé.

«Miracle»

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et que l'AFP n'a pas pu authentifier, montre un homme en civil marchant lentement dans la rue, un fusil dans les mains qu'il pointe vers les passants.

Il s'est comporté «de façon chaotique, en approchant chaque personne», a décrit M. Klymenko, indiquant que ses motivations restaient pour l'heure inconnues. L'homme est également suspecté d'avoir mis le feu à son appartement dans un immeuble tout proche du supermarché, selon les autorités.

Né à Moscou

Selon Ganna Koulyk, une autre voisine qui a dit à l'AFP avoir reconnu l'homme sur les images partagées en ligne, l'homme parlait très peu et vivait dans cet appartement «depuis dix ans». Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête pour acte terroriste et que le suspect était «un homme né en 1968 qui a utilisé une arme à feu déclarée». Il avait précisé plus tôt que l'homme est né à Moscou.

«Il n'y a pour l'instant aucune confirmation qu'il avait la citoyenneté russe», a déclaré à l'AFP la porte-parole du ministère de l'Intérieur Mariana Reva.

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