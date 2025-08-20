  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Recherche des causes de la mort» L'autopsie du streamer français mort en direct aura lieu jeudi

ATS

20.8.2025 - 12:00

Le corps du streamer français Jean Pormanove, décédé lundi lors d'un live sur la plateforme Kick, sera autopsié jeudi matin, a indiqué mercredi le procureur de Nice (sud-est). Il a aussi fait état d'auditions et saisies de matériels dans l'enquête sur la mort en direct de cet homme de 46 ans.

Illustration des réseaux sociaux Jean Pormanove.
Illustration des réseaux sociaux Jean Pormanove.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

20.08.2025, 12:00

«Plusieurs auditions de personnes présentes au moment du décès ont été faites sans qu'à ce stade elles permettent de donner une orientation quant aux causes de celui-ci», déclare le procureur Damien Martinelli dans un communiqué.

Raphaël Graven, connu en ligne sous les pseudos Jean Pormanove ou JP, est mort dans la nuit de dimanche à lundi à Contes, près de Nice, après plus de 12 jours de diffusion vidéo en direct, le montrant, au côté d'un autre homme surnommé Coudoux, violenté et humilié par deux partenaires connus sous les pseudos de NarutoVie et Safine.

«De nombreuses saisies de matériels et vidéos» ont été réalisées «afin notamment de préciser les faits intervenus en amont du décès et susceptibles d'avoir pu contribuer à celui-ci», indique le procureur de Nice.

L'enquête de la Police judiciaire de Nice, ouverte pour «recherche des causes de la mort», s'inscrit «en parallèle» de celle ouverte le 16 décembre 2024 après la diffusion d'un article de Mediapart sur de précédentes vidéos dans lesquelles «des personnes susceptibles d'être vulnérables faisaient l'objet de violences et d'humiliations parfois encouragées par des versements d'argent des spectateurs», ajoute le magistrat.

«Faire le buzz»

Dans le cadre de cette enquête, NarutoVie et Safine avaient été placés en garde à vue le 8 janvier 2025, et «les personnes apparaissant comme victimes des violences et humiliations entendues», poursuit-il.

Lors de leurs auditions, Jean Pormanove et Coudoux «contestaient fermement être victimes de violences, indiquant que les faits s'inscrivaient dans des mises en scène visant à «faire le buzz» pour gagner de l'argent».

Selon le magistrat, Coudoux avait déclaré gagner jusqu'à 2000 euros (1880 francs suisses) par mois, Jean Pormanove évoquant «des sommes à hauteur de 6000 euros» (5640 francs suisses) via «une société qu'il avait créée (et) sur la base des contrats établis avec les plateformes».

«L'un et l'autre indiquaient n'avoir jamais été blessés, être totalement libres de leurs mouvements et de leurs décisions et refusaient d'être examinés par un médecin et un psychiatre», ajoute le procureur.

Mercredi matin, la plateforme australienne Kick indique sur X que «tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours». La plateforme, qui s'engage à «collaborer pleinement avec les autorités», affirme également entreprendre une «révision complète» de son contenu en français.

«Une horreur absolue». Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct

«Une horreur absolue»Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct

Les plus lus

Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
Les cas de maladies transmises par des moustiques explosent en Europe
La chaleur accablante laisse place aux orages violents et aux fortes pluies !
«Personne n'est dupe» - Netanyahu charge violemment Macron