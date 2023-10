L'éboulement a été freiné et arrêté par des gravats

Les énormes masses rocheuses qui s'étaient détachées de la montagne qui surplombe Brienz (GR) et avaient frôlé le petit village grison à mi-juin ont été freinées et arrêtées par un flux de gravats. Une reconstitution de l'événement dévoilée jeudi soir a permis d'éclaircir le phénomène.

Pas moins de 1,2 million de mètres cubes de roches étaient tombés de la montagne dans la nuit du 15 au 16 juin dernier, frôlant le village préalablement évacué (archives). KEYSTONE

Les géologues et spécialistes ont décortiqué les systèmes de surveillance et les images de l'incident et présenté leurs analyses jeudi soir à la population, à Tiefencastel. Résultat: les roches dures (dolomies) qui se sont abattues avec fracas en direction du village ont été «littéralement stoppées» par des décombres qui s'étaient préalablement détachés, a déclaré le géologue Reto Thöny.

Pas moins de 1,2 million de mètres cubes de roches étaient tombés de la montagne dans la nuit du 15 au 16 juin dernier, frôlant le village préalablement évacué. Jusqu'à présent, le déroulement de cet effondrement n'avait pas pu être pleinement éclairci.

masn, ats