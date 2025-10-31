  1. Clients Privés
Entre 80 et 100m3 L'éboulement en Appenzell n'était qu'une «chute de blocs»

ATS

31.10.2025 - 15:49

Un jour après le petit éboulement survenu au-dessus de Wasserauen (AI), les autorités ne s'attendent pas à de nouvelles chutes de pierres. La masse rocheuse qui s'est effondrée est estimée entre 80 et 100m3.

Les masses rocheuses qui se sont détachées jeudi matin en dessous de l'alpage de Sigel atteignent en 80 et 100m3. Elles ont été stoppées par la forêt protectrice dans une zone inhabitée et dépourvue de sentiers de randonnée.
ATS

Keystone-SDA

31.10.2025, 15:49

31.10.2025, 16:20

Le volume de la roche qui s'est abattue jeudi matin près de l'alpage de Sigel en direction de la vallée est inférieur à un véritable éboulement, indiquent vendredi les autorités d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Dans un tel cas, les spécialistes parlent de «chutes de blocs de roche». Le phénomène n'a rien d'exceptionnel et ne change donc rien à la situation en termes de dangers.

Les faits se sont produits jeudi, peu après 07h00, en-dessous de l'alpage de Sigel, dans une zone inhabitée et dépourvue de sentier de randonnée. Ils ont été filmés par une webcam située sur le versant opposé de la vallée. La coulée de gravats s'est arrêtée dans la forêt protectrice, au-dessus de Wasserauen.

Le brouillard n'avait pas permis d'accéder aux lieux le jour même. L'ampleur de cet épisode n'a pu être constatée que vendredi en hélicoptère.

