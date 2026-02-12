  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le «big-bang» a retenti L'édition 2026 du carnaval de Lucerne est lancée

ATS

12.2.2026 - 05:53

Le deuxième plus grand carnaval de Suisse a commencé jeudi avant l'aube à Lucerne. Sous la pluie, des milliers de personnes se sont rassemblées en vieille ville pour fêter le traditionnel «big-bang» de confettis à 05h00.

C'est parti pour le carnaval de Lucerne!
C'est parti pour le carnaval de Lucerne!
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 05:53

12.02.2026, 07:27

Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac, à bord de son embarcation. Le cortège s'est ensuite déplacé sur la place de la Chappelle où le «big-bang» symbolisant le début de la fête a retenti sous une pluie de confettis. Le premier grand cortège a lieu l'après-midi à partir de 14h00.

Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s'agit du premier à démarrer du plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays s'ouvre dans une dizaine de jours à Bâle.

Les plus lus

«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Le Congrès inflige un revers à Trump, prêt à imposer son veto
Découvrez ce que l'on sait de l'attaque meurtrière au Canada
La vente du chalet d'Andrew à Verbier n'a pas suffi à éponger sa dette
CFF: saleté et odeurs - Fini les poubelles près des sièges voyageurs!
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»