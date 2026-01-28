  1. Clients Privés
Pollution L'eau du robinet n'est plus potable à Satigny (GE) et Vacallo (TI)

ATS

28.1.2026 - 20:31

Les habitants de deux communes, Satigny dans le canton de Genève, et Vacallo dans celui du Tessin, ne doivent plus consommer l'eau du robinet sans la bouillir. Celle-ci est polluée depuis mercredi, ont fait savoir les autorités.

Eau du robinet problématique dans 11 communes du Haut-Rhin.
Eau du robinet problématique dans 11 communes du Haut-Rhin.
sda

Keystone-SDA

28.01.2026, 20:31

Les deux pollutions n'ont rien à voir entre elles. A Satigny, la régie publique suspecte une entrée d'air et potentiellement de bactéries dans l'eau potable en raison d'une baisse de pression due à la panne d'une valve dans un réservoir mercredi matin. A Vacallo, les autorités évoquent sur le site internet de la commune des problèmes avec des conduites d'eau.

Sur les près de 5000 habitants de la commune genevoise, quelque 185 adresses dans les trois hameaux, y compris quelques adresses à proximité, soit 700 personnes environ, doivent prendre des précautions, ont précisé les Services industriels de Genève (SIG). Il leur est recommandé de bouillir l'eau avant de la consommer.

Les habitants concernés sont invités à faire bouillir l'eau avant tout usage. Mieux, les autorités les incitent à boire de l'eau en bouteille et à l'utiliser pour la préparation de nourriture pour les nourrissons. Des palettes d'eau ont été livrées, et la commune organisera des distributions ciblées.

A Vacallo, où habitent quelque 3000 personnes, les autorités recommandent aussi de faire bouillir l'eau avant de la consommer, de quelque manière que ce soit. Au moins cinq minutes, précise le site Alertswiss en soirée.

