Le principal régulateur des médias en Egypte a bloqué mercredi l'accès au jeu vidéo en ligne Roblox pour protéger les enfants. Le Caire se joint à plusieurs autres pays ayant interdit cette application populaire.

La plateforme, développée par Roblox Corporation, basée aux Etats-Unis, permet aux utilisateurs de créer et de partager leurs propres jeux. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Roblox a notamment été banni dans des pays tels que le Qatar, l'Irak et la Turquie. Le Conseil suprême égyptien de régulation des médias a annoncé l'interdiction peu après la demande de plusieurs sénateurs d'un contrôle plus strict de la plateforme, estimant qu'elle contenait des contenus inappropriés pour les enfants ou violents.

La sénatrice Walaa Hermes a averti qu'un usage excessif de Roblox pouvait notamment entraîner de «l'anxiété, l'intimidation (...) l'incitation à la violence» chez les enfants.

Cette mesure fait suite à l'appel du président Abdel Fattah al-Sissi le mois dernier à une nouvelle législation visant à protéger les enfants des risques liés à l'utilisation précoce des smartphones, bien qu'il n'ait pas précisé de limite d'âge.

Dialogue proposé

Dans une déclaration à l'AFP, un porte-parole de Roblox a indiqué que l'entreprise avait proposé aux autorités égyptiennes de discuter afin de «tenter de résoudre cette affaire et rétablir rapidement l'accès» au jeu.

Extrêmement populaire chez les enfants et les adolescents, Roblox est utilisé par près de 150 millions de joueurs chaque jour. Selon Roblox Corporation, les moins de 13 ans représentaient près de 40% de ses utilisateurs en 2024. Ces dernières années, le jeu a été régulièrement pointé du doigt pour ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, notamment de prédateurs sexuels.

Ces accusations ont été rejetées par Roblox, qui a toutefois annoncé ces derniers mois de nouvelles fonctionnalités pour renforcer le contrôle parental.

Il a annoncé en outre fin novembre le déploiement d'un système de vérification d'âge, obligatoire pour pouvoir accéder à la messagerie de la plateforme.