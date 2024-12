Avoir un seul enfant permet d’assouvir son envie de parentalité tout en maintenant un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ce paramètre, de plus en plus désiré par les parents, est plus facile à préserver avec un enfant. On observe que les femmes sont de plus en plus investies dans leur carrière. Entre une entrée plus tardive dans la vie active – du fait de l’allongement des études notamment – et cette priorisation du travail, elles choisissent souvent de retarder leur maternité. Cette tendance se reflète d’ailleurs dans les statistiques. L’âge moyen des femmes au moment de leur premier accouchement ne cesse de reculer. En France, les femmes ont leur premier enfant à 31 ans en moyenne, contre 29,4 ans vingt ans plus tôt. Et comme les femmes ont des enfants plus tard dans leur vie, elles ont logiquement moins de temps pour en avoir plusieurs.