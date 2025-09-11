  1. Clients Privés
Expositions – VD L'Espace Projet du MCBA à Lausanne expose l'artiste Giulia Essyad

ATS

11.9.2025 - 12:06

L'Espace Projet du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à Lausanne accueille la lauréate du 9e Prix Gustave Buchet 2025, Giulia Essyad. Son exposition monographique «Other Planes» transforme le lieu en un labyrinthe sensoriel et spirituel. Elle est à découvrir dès vendredi et jusqu'au 11 janvier prochain.

La nouvelle exposition de l'Espace Projet du MCBA est à découvrir dès vendredi et jusqu'au 11 janvier prochain (archives).
La nouvelle exposition de l'Espace Projet du MCBA est à découvrir dès vendredi et jusqu'au 11 janvier prochain (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 12:06

11.09.2025, 12:07

«Inspirée par l'architecture des espaces transitionnels, l'artiste d'origine lausannoise, qui vit et travaille à Genève, interroge les mécanismes du désir et de la marchandisation à travers une installation immersive qui mêle technologies DIY, images numériques et souvenirs personnels», décrivent les organisateurs. Son oeuvre s'articule autour des représentations du corps humain, en exploitant son propre corps comme matière première.

Elle poursuit ainsi son exploration du lien entre représentation de soi et intériorité. Son installation évoque le labyrinthe de la conscience. De nouvelles oeuvres jalonnent ce parcours, rythmé par des ambiances variées qui mettent en évidence les contraintes physiques imposées par l'architecture, expliquent les responsables du MCBA.

Créée en 1987, la Fondation Gustave Buchet a pour but d'entretenir vivant le souvenir du peintre Gustave Buchet (1888-1963), artiste vaudois actif à Paris durant l'entre-deux-guerres, marqué par le futurisme puis le purisme. Le Prix Gustave Buchet a, lui, été instauré en 1993 et a donc été attribué neuf fois depuis.

