L'Espagne vient de connaître le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans son histoire, avec une température moyenne de 23,6°C. Elle est de 0,8°C supérieure au précédent record établi en 2017, a annoncé mardi l'agence météorologique (Aemet).

Tout comme d'autres pays du sud de l'Europe, l'Espagne subit depuis plusieurs jours une vague de chaleur. ATS

Keystone-SDA ATS

«Juin 2025 a pulvérisé des records et (...) a été extrêmement chaud», a déclaré l'Aemet sur X, soulignant que la température moyenne de ce mois de juin dépassait «de pas moins de 3,5°C la moyenne» des mois de juin sur la période 1991-2020.

De plus, la moyenne de 23,6°C de juin dernier est «supérieure» à la moyenne normale de température habituelle des mois de juillet et août (23,1°C et 23°C, respectivement), a ajouté l'Aemet: «C'est la première fois que cela se produit».

Selon des données provisoires, juin 2025 serait également «le mois le plus anormalement chaud» des données existantes, en raison de la différence de 3,5°C par rapport à la moyenne sur la période 1991-2020.

L'Aemet a confirmé lundi que l'Espagne avait enregistré samedi dernier 46oC à Huelva, près de la frontière avec le Portugal, une température record pour juin, dépassant le maximum précédent de 45,2oC atteints en juin 1965 à Séville, également en Andalousie (sud).

Vague de chaleur

Tout comme d'autres pays du sud de l'Europe, l'Espagne subit depuis plusieurs jours une vague de chaleur qui a fait grimper les thermomètres au-délà de 40°C dans de vastes zones du pays, alors que l'été météorologique vient tout juste de commencer.

En Espagne, pays européen en première ligne du changement climatique, les trois dernières années ont été les plus chaudes enregistrées, avec plusieurs vagues de chaleur et records de température.

Les scientifiques alertent depuis des années sur l'impact du changement climatique sur les vagues de chaleur, les sécheresses et autres phénomènes météorologiques extrêmes, de plus en plus intenses et fréquents.

Record aussi au Portugal

Record aussi au Portugal voisin, qui a enregistré un nouveau record de température pour un mois de juin, relevé dimanche à 46,6°C à Mora à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Lisbonne, selon des données obtenues mardi auprès de l'agence météorologique nationale.

Le précédent record remontait à 2017 et avait été relevé à Alcacer do Sal (sud-ouest), a précisé l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA), en ajoutant dans un rapport que 37% de ses stations météo avaient recensé dimanche des températures supérieures à 40°C.