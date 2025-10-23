Trump s'offre une méga-salle de bal à la Maison Blanche

Donald Trump a affirmé mercredi qu'une très grande partie de l'aile est de la Maison Blanche serait détruite afin de laisser place à une salle de bal qu'il désire ardemment. Il a ainsi confirmé que les travaux de démolition seraient bien plus vastes qu'annoncé précédemment.

Trump démolit une partie de la Maison Blanche pour construire sa salle de bal Une partie de la Maison Blanche a été démolie lundi pour construire la future salle de bal de Donald Trump, marquant le début de l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle. 23.10.2025

Keystone-SDA ATS

Le président américain a assuré que, «après étude avec les meilleurs architectes du monde», «abattre vraiment» cette aile était la meilleure solution, en laissant seulement «certaines parties».

«Ce sera l'une des plus grandes salles de bal au monde», a-t-il affirmé, alors que les images de pelleteuses abattant des pans de murs du bâtiment historique ont suscité de vives critiques parmi l'opposition aux Etats-Unis.

Maison Blanche Le président Donald Trump tient des rendus artistiques de la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le mercredi 22 octobre 2025, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Photo: KEYSTONE epa12474300 Une maquette de la Maison Blanche avec la nouvelle salle de bal est visible sur la table alors que le président américain Donald J. Trump rencontre le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 22 octobre 2025. Les dirigeants se sont réunis pour discuter du soutien continu à l'Ukraine. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Photo: KEYSTONE Voilà à quoi devrait ressembler l'intérieur de la salle. Photo: KEYSTONE epa12474320 La démolition de l'aile est se poursuit afin de faire place à la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 22 octobre 2025. Le président américain Trump construit une nouvelle salle de bal d'une valeur de 250 millions de dollars américains grâce à des dons privés. EPA/SHAWN THEW Photo: KEYSTONE De l'eau est pulvérisée sur les débris afin de limiter la poussière pendant la démolition de l'aile est de la Maison Blanche, mercredi 22 octobre 2025, à Washington, avant la construction d'une salle de bal. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Photo: KEYSTONE Maison Blanche Le président Donald Trump tient des rendus artistiques de la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le mercredi 22 octobre 2025, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Photo: KEYSTONE epa12474300 Une maquette de la Maison Blanche avec la nouvelle salle de bal est visible sur la table alors que le président américain Donald J. Trump rencontre le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 22 octobre 2025. Les dirigeants se sont réunis pour discuter du soutien continu à l'Ukraine. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Photo: KEYSTONE Voilà à quoi devrait ressembler l'intérieur de la salle. Photo: KEYSTONE epa12474320 La démolition de l'aile est se poursuit afin de faire place à la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 22 octobre 2025. Le président américain Trump construit une nouvelle salle de bal d'une valeur de 250 millions de dollars américains grâce à des dons privés. EPA/SHAWN THEW Photo: KEYSTONE De l'eau est pulvérisée sur les débris afin de limiter la poussière pendant la démolition de l'aile est de la Maison Blanche, mercredi 22 octobre 2025, à Washington, avant la construction d'une salle de bal. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Photo: KEYSTONE

Les démocrates ont ainsi accusé le républicain de ne pas respecter la résidence présidentielle avec cette démolition de l'«East Wing», où se trouvent traditionnellement les bureaux de la Première dame.

Ils lui ont également reproché d'avoir lancé lundi ce chantier évalué à 250 millions de dollars, alors que le pays se trouve toujours en situation de paralysie budgétaire et que les Américains font face à un coût élevé de la vie.

«J'adore ce bruit»

Lors d'un déjeuner dans les jardins de la Maison Blanche mardi, le président s'est réjoui des travaux. «Vous entendez sans doute le magnifique bruit du chantier derrière. Vous entendez ce son? Ah, c'est de la musique à mes oreilles. J'adore ce bruit», a-t-il lancé.

Le magnat de l'immobilier de 79 ans a également assuré que ce projet ne serait pas financé avec l'argent du contribuable. «Quand j'entends ce bruit, ça me fait penser à l'argent. Dans ce cas, ça me fait plutôt penser au manque d'argent, parce que c'est moi qui paie», a-t-il ainsi soutenu.

Le milliardaire républicain avait précédemment expliqué qu'il contribuerait au financement de la nouvelle salle de bal avec de «généreux patriotes et de superbes entreprises».

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump s'efforce de façonner la Maison Blanche à son image.

Le Bureau ovale a par exemple été chargé d'ornements dorés et deux immenses poteaux ont été dressés sur les pelouses, pour faire flotter de larges drapeaux américains.