«C'est moi qui paie» Trump s'offre une méga-salle de bal à la Maison Blanche

ATS

23.10.2025 - 08:43

Donald Trump a affirmé mercredi qu'une très grande partie de l'aile est de la Maison Blanche serait détruite afin de laisser place à une salle de bal qu'il désire ardemment. Il a ainsi confirmé que les travaux de démolition seraient bien plus vastes qu'annoncé précédemment.

23.10.2025

Keystone-SDA

23.10.2025, 08:43

23.10.2025, 10:08

Le président américain a assuré que, «après étude avec les meilleurs architectes du monde», «abattre vraiment» cette aile était la meilleure solution, en laissant seulement «certaines parties».

«Ce sera l'une des plus grandes salles de bal au monde», a-t-il affirmé, alors que les images de pelleteuses abattant des pans de murs du bâtiment historique ont suscité de vives critiques parmi l'opposition aux Etats-Unis.

Maison Blanche. Le président Donald Trump tient des rendus artistiques de la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le mercredi 22 octobre 2025, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Les démocrates ont ainsi accusé le républicain de ne pas respecter la résidence présidentielle avec cette démolition de l'«East Wing», où se trouvent traditionnellement les bureaux de la Première dame.

Ils lui ont également reproché d'avoir lancé lundi ce chantier évalué à 250 millions de dollars, alors que le pays se trouve toujours en situation de paralysie budgétaire et que les Américains font face à un coût élevé de la vie.

«J'adore ce bruit»

Lors d'un déjeuner dans les jardins de la Maison Blanche mardi, le président s'est réjoui des travaux. «Vous entendez sans doute le magnifique bruit du chantier derrière. Vous entendez ce son? Ah, c'est de la musique à mes oreilles. J'adore ce bruit», a-t-il lancé.

Le magnat de l'immobilier de 79 ans a également assuré que ce projet ne serait pas financé avec l'argent du contribuable. «Quand j'entends ce bruit, ça me fait penser à l'argent. Dans ce cas, ça me fait plutôt penser au manque d'argent, parce que c'est moi qui paie», a-t-il ainsi soutenu.

Le milliardaire républicain avait précédemment expliqué qu'il contribuerait au financement de la nouvelle salle de bal avec de «généreux patriotes et de superbes entreprises».

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump s'efforce de façonner la Maison Blanche à son image.

Le Bureau ovale a par exemple été chargé d'ornements dorés et deux immenses poteaux ont été dressés sur les pelouses, pour faire flotter de larges drapeaux américains.

23.10.2025

Trump s'offre une méga-salle de bal à la Maison Blanche