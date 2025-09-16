A l'heure actuelle, entre le Haut Val de Bagnes pour l'événement de 2024, le fond du Lötschental (Fafleralp) et Arolla (photo) pour les événements de 2025, une vingtaine d'entreprises sont potentiellement concernées, selon les informations transmises par les communes. (image d'archive) ATS

L'Etat du Valais met en place des aides en cas de rigueur pour soutenir les entreprises et les indépendants impactés par des catastrophes naturelles. Un montant d'un million de francs est ainsi prévu pour les acteurs économiques du Haut Val de Bagnes, de la région de Fafleralp, au fond du Lötschental, ainsi que le camping d'Arolla, contraint à la fermeture pour des raisons de dangers naturels.

Keystone-SDA ATS

«Le Conseil d'Etat a adopté un dispositif exceptionnel d'aides pour cas de rigueur destiné aux entreprises et indépendants dont l'outil de travail est devenu inaccessible pour une longue période à la suite d’une catastrophe naturelle, respectivement définitivement fermé en raison d'un risque sécuritaire avéré», indique-t-il mardi dans un communiqué.

«Pour ces acteurs, qui ne peuvent bénéficier des prestations usuelles d'assurances (immeuble ou perte d'exploitation), une réponse ciblée est nécessaire, afin de préserver la continuité des exploitations locales et de garantir le maintien d'un tissu économique vital pour ces régions de montagnes», explique le gouvernement valaisan. «Ce soutien est inspiré de ce qui a été entrepris durant la période du COVID-19», souligne-t-il.

Un dispositif en deux volets

Cette aide s'articule autour d'un montant total d'un million de francs débloqué par le Conseil d'Etat. Deux types d'aide sont prévues.

La première, à fonds perdus, est sous la forme de contribution aux frais fixes et allouée aux acteurs économiques ayant enregistré un impact de minimum 40% sur l'activité annuelle ordinaire, en raison de l'inaccessibilité d'un site ou d'un outil de travail de l'entreprise qui a duré au-delà de 40 jours.

Cet impact se traduit en recul de chiffre d'affaires, en charges supplémentaires ou encore en perte de productivité. Les modalités d'octroi de cette aide, d'un montant maximum de 100'000 francs, sont similaires à celles définies en 2021 pour l'aide en cas de rigueur COVID-19 pour perte de chiffre d'affaires, détaille le Canton.

La seconde, toujours à fonds perdus, est sous la forme d'une contribution à la rémunération des indépendants, ainsi que des salariés occupant une position assimilable à celle d'un employeur et qui ne sont pas éligibles aux prestations de l'assurance perte de gains APG. Elle est allouée aux acteurs économiques pour la période d'inaccessibilité de leur outil de travail.

Les modalités d'octroi de cette aide sont similaires à celles accordées en avril 2020 par le Conseil d'Etat aux entreprises valaisannes pour les personnes alors exclues des prestations APG.

Une vingtaine de PME concernées

A l'heure actuelle, entre le Haut Val de Bagnes pour l'événement de 2024, le fond du Lötschental (Fafleralp) et Arolla pour les événements de 2025, une vingtaine d'entreprises sont potentiellement concernées, selon les informations transmises par les communes. Toutes les demandes seront analysées par le Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation.

Ce dispositif d'aides pour cas de rigueur constitue un projet-pilote appelé à évoluer en fonction des premiers retours d'expérience, puis de l'évolution à plus long terme de la situation sur le front des dangers naturels en Valais. La question d'une pérennisation de ce type de soutien sera en outre soumise au Grand Conseil dans le cadre de la révision en cours de la législation sur la politique économique cantonale.