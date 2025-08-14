  1. Clients Privés
FR

Vague de chaleur Malaises, hôpitaux saturés, rennes déboussolés: l'Europe du nord souffre aussi

ATS

14.8.2025 - 07:02

Le changement climatique a fait augmenter d'environ 2°C la récente vague de chaleur qui s'est abattue sur le nord de l'Europe. Les systèmes de soins, les écosystèmes et les éleveurs de rennes samis ont été mis à rude épreuve dans une région mal équipée pour faire face à de tels événements, a déclaré jeudi le réseau scientifique World Weather Attribution (WWA).

La chaleur a poussé les rennes à chercher de l'ombre dans les villes. (image d'illustration)
La chaleur a poussé les rennes à chercher de l'ombre dans les villes. (image d'illustration)
IMAGO/Martin Wagner

Keystone-SDA

14.08.2025, 07:02

La Finlande, la Norvège et la Suède ont connu une météo exceptionnellement chaude pendant deux semaines en juillet, avec des températures dépassant les 30°C, la Finlande enregistrant 22 jours consécutifs de températures au-dessus de 30°C.

La chaleur persistante a entraîné de nombreux évanouissements lors d'événements en plein air, saturé et surchauffé les hôpitaux, provoqué des incendies de forêt, augmenté les noyades ou encore poussé les rennes à chercher de l'ombre dans les villes, selon le rapport d'une vingtaine de chercheurs européens.

«Vague de chaleur 2°C plus chaude»

«Le changement climatique a rendu la vague de chaleur environ 2°C plus chaude et au moins 10 fois plus probable», ont-ils affirmé.

La vague de chaleur a été amplifiée par la combustion des combustibles fossiles, qui libère du carbone contribuant au réchauffement de la planète.

«Le changement climatique transforme fondamentalement le monde dans lequel nous vivons,» a déclaré Clair Barnes, chercheuse au Centre for Environmental Policy à l'Imperial College de Londres, dans un communiqué. «Les pays au climat froid comme la Norvège, la Suède et la Finlande connaissent désormais des niveaux de chaleur inconnus», a-t-elle ajouté.

Les conclusions du rapport tombent au moment où les températures devraient à nouveau avoisiner les 30°C dans certaines parties de la région jeudi.

La région nordique est connue pour son climat plus frais, et n'est, normalement, pas ou peu exposée aux températures élevées.

«Notre infrastructure n'a pas été construite pour résister à ces températures extrêmes, et notre population vieillissante est de plus en plus vulnérable face à une chaleur dangereuse», a alerté Maja Vahlberg, consultante en climat pour la Croix-Rouge suédoise, citée dans le rapport.

«Bâtiments bien isolés mais mal aérés»

Les bâtiments de la région sont souvent bien isolés mais mal aérés, a-t-elle expliqué lors d'un point presse.

Les chercheurs ont également noté que ces températures plus chaudes menacent les moyens de subsistance des rennes sami.

Les rennes migrent normalement vers des altitudes plus élevées en été, mais ces zones ne sont désormais plus de véritables havres de fraîcheur, exposant les animaux à la chaleur et rendant la recherche de nourriture et d'eau difficile.

Les hivers plus chauds entraînent par ailleurs davantage de précipitations sous forme de pluie plutôt que de neige, et les cycles successifs de gel et de dégel forment des couches de glace qui empêchent les rennes d'atteindre le lichen pour se nourrir.

La région arctique se réchauffe de deux à quatre fois plus vite que d'autres régions de la planète, selon plusieurs études.

