(ETX Daily Up) – Alors que les vins effervescents composent les nouveaux goûts des consommateurs en Europe mais aussi dans le monde, leur production sur le vieux continent est mise à mal par le réchauffement climatique. En 2023, leur production et leur exportation ont reculé de 8%.

La production des vins effervescents est en baisse en Europe en 2023. caracterdesign / Getty Images

ETX Studio Relax

C'est la catégorie de vins qui tire son épingle du jeu depuis plusieurs années: les bulles. Si les nouveaux challengers du sans alcool tentent de séduire avec des recettes effervescentes, ce n'est certainement pas un hasard. Comme le rappelait une étude fouillée de FranceAgrimer en juillet dernier, la consommation de vins effervescents a progressé de 58% en l'espace de vingt ans, dans un contexte pourtant de baisse de la production mais aussi de la consommation de vin à l'échelle mondiale.

Une tendance de fond qui s'explique par la démocratisation des bulles, qui ne sont plus seulement associées aux fêtes de fin d'année, sinon aux grandes célébrations comme les mariages. C'est le cas surtout aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie en Hongrie et en Russie. Un succès pétillant qui se mesure rien qu'en relevant les chiffres des exportations: celles-ci ont explosé de 169% entre 2002 et 2022 pour représenter 14,4 millions d'hectolitres. Dans 80% des cas, il s'agit de mousseux.

Mais, ce goût pour l'effervescence pourrait-il être mis à mal par le réchauffement climatique? Car en 2024, les conditions météorologiques n'ont pas épargné les vignobles européens, principaux fournisseurs de vins effervescents. Épisodes de sécheresse, mais aussi fortes pluies parfois dévastatrices, certains terroirs ont été mis à rude épreuve. Un millésime 2024 qui a fragilisé les domaines producteurs de bulles alors même que le bilan enregistré en 2023 évoque déjà une baisse de la production de l'ordre de 8%, d'après Eurostat, l'office des statistiques de l'Union européenne.

En 2023, l'Europe a produit près de 1,5 milliard de litres de vin mousseux. L'Italie étant la principale source, avec la production du prosecco et de ses nombreux autres mousseux. La botte a en effet sorti 638 millions de litres de vins effervescents, contre 312 millions de bulles françaises. Le prosecco représente sans surprise le vin effervescent européen le plus exporté, de l'ordre de 266 millions de litres. Le champagne n'arrive qu'en troisième position (91 millions de litres), derrière les mousseux (100 millions de litres). Le cava espagnol est pour sa part loin derrière, avec 60 millions de litres produits.