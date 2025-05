Le concours Eurovision de la chanson a confirmé sa place de plus grand télé-crochet du monde et de rendez-vous majeur de la télévision mondiale. L'édition 2025 à Bâle a comptabilisé 166 millions de téléspectateurs dans 37 pays, a révélé mercredi l'Union européenne de radio-télévision (UER).

Keystone-SDA ATS

Ce sont trois millions de personnes en plus par rapport à l'année dernière qui ont suivi les périples des 37 candidats en lice, pendant les deux demi-finales et la finale du 17 mai, qui a vu la victoire du contre-ténor autrichien JJ.

JJ, jeune contre-ténor, gagne l'Eurovision pour l'Autriche Voix de fausset et sourire angélique: l'artiste JJ signe le premier triomphe de l'Autriche au concours Eurovision de la chanson (ESC) depuis la drag queen barbue Conchita Wurst, il y a onze ans. 18.05.2025

C'est aussi le plus grand record d'audience depuis 2004 pour la finale, avec «une part d'audience de 47,7%, son plus haut niveau depuis 2004, les jeunes téléspectateurs de 15 à 24 ans atteignant 60,4%», précise l'UER.

Pour la France, et malgré le résultat décevant de Louane, la part de marché a atteint 40%, un plus haut historique.

«Dans un paysage médiatique fragmenté, l'ESC (Eurovision Song Contest) se distingue comme un événement mondial unique: il ramène les téléspectateurs à la télévision en direct, tout en se développant sur les plateformes numériques et en touchant les nouvelles générations de manière innovante», s'est réjoui Martin Green, qui dirige le concours.

Les télévisions publiques de 37 pays diffusent l'événement et l'UER note que la finale «a dépassé les 50% de part d'audience sur 19 des 37 marchés». L'Islande reste le pays à battre avec une part d'audience de 97,8%.

Les pays du nord de l'Europe confirment également leur goût pour ce show musical extravagant, spectaculaire et souvent kitsch. La Finlande affiche 90,5% de part de marché, suivie de la Suède (89,6%), la Norvège (85,4%) et le Danemark (75,1%).

Les Pays-Bas et la Suisse alémanique – la compétition se déroulait à Bâle – ont affiché respectivement 75,1% et 74,2%.

Public rajeuni

«L'impact musical croissant du concours est indéniable, avec des chansons qui résonnent dans les classements mondiaux de streaming et inspirent les fans du monde entier», souligne M.Green, relevant les succès sur les plateformes numériques impliquant des publics plus jeunes.

Ainsi sur «TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et d'autres plateformes, l'ESC a captivé plus de fans que jamais, avec des statistiques d''engagement' en plein essor entre le 1er janvier et le 24 mai 2025 (une semaine après la grande finale)», souligne le communiqué de l'UER.

TikTok continue de croître auprès des jeunes fans avec 748,5 millions de vues de vidéos (+3% par rapport à 2024), précise le communiqué. Sur Instagram, l'Eurovision a rassemblé 969 millions de vues (réels, publications et stories).