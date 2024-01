L'ex-directeur d'artgenève est soupçonné d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Palexpo, qui organise ce salon international dédié à l'art contemporain, a déposé une plainte pénale. La procédure est en cours.

Révélé par le Courrier et Bilan, le dépôt de la plainte pénale a été confirmé vendredi à Keystone-ATS par Claude Membrez, directeur général de Palexpo. L'ex-directeur a été licencié l'été dernier après avoir été à la tête des onze premières éditions du salon.

Tout en insistant sur la présomption d'innocence dont bénéficie l'ex-directeur d'artgenève, M.Membrez explique que des irrégularités ont été constatées lors de l'établissement des comptes. L'homme aurait acquis des oeuvres pour son profit ou celui de tiers avec de l'argent d'une fondation destiné à l'achat d'oeuvres pour le salon.

Le montant du préjudice est estimé à environ un million de francs, selon M.Membrez. Mais il pourrait évoluer, car des irrégularités apparaissent encore. Le directeur général de Palexpo relève l'«ampleur de cette catastrophe».

Cité dans le Courrier, Daniel Kinzer, l'avocat de l'ex-directeur d'artgenève explique: «Pendant douze ans, mon client s’est impliqué sans compter pour faire croître artgenève. Il a géré les choses à sa manière, pour partie, c’est vrai, en marge du cadre posé par son employeur et il s’en est excusé. Toutefois, Palexpo et la Fondation des arts visuels n’ont subi aucun préjudice financier et mon client ne s’est pas enrichi. Les œuvres litigieuses sont toutes en mains de la Fondation des arts visuels (...)».

La 12e édition d'artgenève aura lieu du mercredi 25 au dimanche 28 janvier à Palexpo. Une nouvelle directrice, Charlotte Diwan, est désormais à la tête de la manifestation.

tb, ats