Agressions sexuelles Un ex-employé d'une crèche londonienne condamné à 18 ans de prison

ATS

12.2.2026 - 17:26

Il a agressé sexuellement des fillettes, filmait certains de ses actes et détenait plus de 26'000 images pédopornographiques: un ex-employé de crèche londonienne a été condamné jeudi à 18 ans de prison par la justice britannique.

Cette affaire constitue, selon la police de Londres, «l'une des enquêtes les plus complexes sur des agressions sexuelles d'enfants» qu'elle ait jamais menée (photo d'illustration).
Cette affaire constitue, selon la police de Londres, «l'une des enquêtes les plus complexes sur des agressions sexuelles d'enfants» qu'elle ait jamais menée (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.02.2026, 17:26

Un Britannique de 45 ans, s'en est notamment pris entre 2022 et 2024 à quatre fillettes, âgées de deux à quatre ans, lors de leur sieste dans une crèche de la société Bright Horizons, dans le nord de Londres, fermée depuis.

«Votre conduite était absolument malfaisante, perverse et dépravée. Vous êtes devenu un prédateur sexuel, quelqu'un qui a perdu tout sens de la morale», a déclaré le juge John Dodd de la cour criminelle de Wood Green, à Londres, en rendant son verdict.

Le condamné a également filmé certaines de ces agressions dans la crèche de West Hampstead, et l'enquête a permis de découvrir des dizaines d'infractions anciennes commises envers des femmes, des fillettes et des adolescentes, en particulier lorsqu'il travaillait dans une école du nord de Londres.

Lyon. Bébé tué à l'acide: 30 ans de prison pour meurtre requis

LyonBébé tué à l'acide: 30 ans de prison pour meurtre requis

Plusieurs proches des victimes étaient en larmes jeudi sur le banc des familles, et la mère d'une des fillettes de la crèche a évoqué «la culpabilité, le chagrin et la colère» provoqués par ses actes.

Il s'en est pris à une victime «complètement sans défense, (...) qui a été blessée dans un contexte où elle aurait dû être en sécurité», s'est-elle indignée.

Cet homme a agressé «des enfants d'à peine deux ans comme des adultes», a résumé jeudi le procureur Philip Stott, qualifiant ses actes de «pire cauchemar de tout parent».

«Une des enquêtes les plus complexes»

L'une de ses victimes adultes, une femme que le condamné a agressée sexuellement dans son sommeil en se filmant, a dénoncé jeudi son «mépris absolu pour la dignité humaine».

Cette affaire constitue, selon la police de Londres, «l'une des enquêtes les plus complexes sur des agressions sexuelles d'enfants» qu'elle ait jamais menée.

L'homme a été arrêté en juin 2024 après le signalement d'un employé de la crèche, choqué de constater qu'il avait filmé des enfants dans des situations dégradantes, «en pleurs, se faisant pipi dessus», pour en faire des montages. Durant son enquête, la police a découvert dans ses appareils électroniques des photos et vidéos des agressions sexuelles commises à Bright Horizons.

Mais aussi qu'il avait installé en cachette des caméras pour filmer sous les jupes des petites filles dans l'école primaire où il travaillait entre 2007 et 2017, et réalisé des vidéos à caractère sexuel de lui-même, seul dans l'établissement.

France voisine. Une employée de crèche rejugée pour avoir tué un bébé

France voisineUne employée de crèche rejugée pour avoir tué un bébé

Il avait plaidé coupable de l'ensemble des 56 chefs d'accusation retenus contre lui, notamment d'agressions sexuelles avec pénétration, attouchements et réalisation d'images pédopornographiques.

«Nous ne connaissons toujours pas l'ampleur des infractions commises à Bright Horizons. Chaque famille mérite la vérité, et chaque enfant qui a souffert doit voir la justice être rendue», ont déclaré les familles dans une déclaration publiée après le verdict.

Vidéosurveillance

«Bright Horizons doit également être tenu pour responsable», ont-elles déclaré. Le cabinet d'avocats Leigh Day, qui représente 50 d'entre elles, a introduit une action en justice, accusant l'entreprise d'avoir ignoré «à plusieurs reprises» les inquiétudes exprimées à propos du comportement de l'homme condamné.

«Assurer la sécurité des enfants est notre responsabilité première. L'homme condamné a trahi cette confiance», a réagi dans un communiqué le groupe Bright Horizons, ajoutant être «déterminé à comprendre ce qui s'est passé afin de tirer les leçons de ce terrible épisode».

Les infractions commises précédemment à l'époque où il travaillait à la crèche concernent elles 16 victimes, dont dix enfants.

Lundi à Bristol (sud-ouest de l'Angleterre), un homme de 30 ans, ex-employé d'une crèche de la société Partou, a été jugé coupable de viols et d'agressions sexuelles sur des enfants âgés de deux et trois ans dans l'établissement.

«Ce sont des affaires bouleversantes pour tout le monde dans ce pays», a déclaré mercredi le Premier ministre Keir Starmer au Parlement. Il a indiqué que le gouvernement «examine la question» de savoir si la vidéosurveillance devait devenir obligatoire dans les structures accueillant des enfants en bas âge.

