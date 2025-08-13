  1. Clients Privés
France Une ex-ministre accusée de racisme: «J'ai visé une minorité...»

ATS

13.8.2025 - 21:14

L'ancienne ministre Noëlle Lenoir, visée par une plainte de SOS Racisme pour avoir tenu des propos à caractère raciste visant des Algériens sur la chaîne TV CNews, est partiellement revenue sur ses propos, tout en les justifiant, par voie de communiqué mercredi.

Noëlle Lenoir fut membre du Conseil constitutionnel entre 1992 et 2001 puis ministre des Affaires européennes sous le second mandat de Jacques Chirac. (archives)
Noëlle Lenoir fut membre du Conseil constitutionnel entre 1992 et 2001 puis ministre des Affaires européennes sous le second mandat de Jacques Chirac. (archives)
Keystone

Keystone-SDA

13.08.2025, 21:14

Mme Lenoir, qui fut membre du Conseil constitutionnel entre 1992 et 2001 puis ministre des Affaires européennes sous le second mandat de Jacques Chirac, a déclaré vendredi que «des millions d'Algériens (...) peuvent sortir un couteau dans le métro dans une gare dans la rue n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule».

Elle réagissait à la décision du Conseil constitutionnel d'invalider plusieurs dispositions clés d'un projet de loi qui vise à durcir le maintien des étrangers en situation irrégulière dans les centres de rétention (CRA).

«Il fallait évidemment entendre milliers et non pas millions. Cela corrigé, je maintiens mes propos», a-t-elle affirmé mercredi dans un communiqué.

Pas la communauté, mais des milliers

«Je n'ai évidemment pas visé la communauté algérienne qui, dans son ensemble, vit pacifiquement en France, mais une minorité frappée d'OQTF et qui se maintient pourtant sur le territoire de la République», s'est-elle justifiée.

Elle a par ailleurs dit faire l'objet de «menaces de mort sur les réseaux sociaux et par téléphone, d'injures et de diffamations à caractère antisémite et sexiste», proférées anonymement.

Joint par l'AFP, son avocat, le bâtonnier Francis Teitgen, a précisé qu'elle avait été entendue mardi par la police parisienne, qui avait recueilli sa plainte à la suite de ces menaces.

Le parquet de Paris a confirmé à l'AFP avoir reçu tant la plainte déposée par SOS Racisme que celle déposée par Mme Lenoir pour cyberharcèlement.

Mme Lenoir est présidente du comité de soutien à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis plus de huit mois et condamné en appel à cinq ans de détention pour «atteinte à l'unité nationale».

