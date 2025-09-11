L'ancie président brésilien Jair Bolsonaro devant chez lui où il est en résidence surveillée. ATS

L'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à 27 ans et trois mois de prison pour tentative de coup d'Etat, lors d'un procès historique devant la Cour suprême.

La peine a été décidée après qu'il a été déclaré coupable d'avoir conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» malgré sa défaite face au président de gauche actuel, Luiz Inacio Lula da Silva, lors de l'élection de 2022.