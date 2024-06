L'ancienne star du football brésilien Ronaldinho a inauguré dimanche son premier restaurant à Châtelaine (GE). Le local R10 Burger évoque le numéro de maillot de l'artiste du ballon rond.

A son arrivée dimanche pour l'inauguration, Ronaldinho était entouré de fans. Au cours de sa carrière, l'ancien champion du monde 2002 avec la Seleçao et ballon d'or 2005 a joué entre autres pour le FC Barcelone, le Milan AC et le Paris Saint-Germain

Après le football, il s'est notamment tourné vers la musique et a enregistré du rap avec un groupe. En 2020, il avait été détenu puis assigné à résidence plus de cinq mois dans un hôtel au Paraguay, avec son frère et agent Roberto Assis, pour une affaire d'usage de passeports falsifiés.

