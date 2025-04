Le canton de Genève a enregistré 2751 accidents de la route en 2024, soit une baisse de 4,5% par rapport à 2023. Mais le nombre de blessés graves, surtout à vélo et trottinettes à assistance électrique, a augmenté. Douze personnes ont perdu la vie, contre treize un an plus tôt.

Le canton de Genève a enregistré 2751 accidents de la route en 2024, soit une baisse de 4,5% par rapport à 2023. Mais le nombre de blessés graves, surtout à vélo et trottinettes à assistance électrique, a augmenté (illustration). ATS

Keystone-SDA, ats ATS

Six motocyclistes ont perdu la vie, dont trois après être partis en embardée, a indiqué mardi devant les médias le major Thierry Roulin, en charge de l'Unité routière de la gendarmerie. Quatre piétons sont aussi morts l'an passé, deux d'entre eux dans des accidents avec un tram. La route a été fatale pour un cycliste, contre quatre en 2023, et un automobiliste.

Pour 2025, un des objectifs de l'Unité routière est la prévention des accidents des motocycles avec davantage de sensibilisation théorique chez les jeunes conducteurs et de pratique sur la route. «Certains modèles de motos sont puissants pour les jeunes», a relevé le chef de la gendarmerie, Patrick Puhl.

Mobilité «pas douce»

Malgré la baisse du nombre d'accidents, la proportion de blessés graves a augmenté de 4,2%, en particulier dans la catégorie e-bike. «L'e-mobility devient de moins en moins douce», a commenté M. Puhl. Avec 84 accidents, dont 58 imputables à l'usager, le nombre d'accidents impliquant des trottinettes électriques a explosé (+47,4%).

Les accidents avec des e-bikes ont progressé de 8,7% à 213, dont 116 causés par le conducteur. En parallèle, les accidents avec des vélos ont diminué de 19,7%.

Trois quarts des accidents sont dus au comportement des usagers, dont 24% liés à l'inattention. Dans les accidents graves, la vitesse reste le premier danger, suivi par l'alcool, selon M. Puhl. En 2024, plus de 96 millions de véhicules ont été contrôlés à l'aide de radars, pour un taux d'infraction stable de 0,54%. Une voiture a roulé à 210 km/h, au lieu de 80 km/h, sur l'autoroute de contournement.