L'hémisphère nord entame lundi une nouvelle semaine sous une chaleur accablante. En Europe, des températures sont attendues au-dessus des 40 degrés en Italie. En Amérique du Nord, des feux dévastateurs continuent de sévir au Canada et en Californie.

Une nouvelle vague de chaleur affecte une bonne partie du monde, notamment l'Italie. Ici, une image prise à Turin durant le week-end. (archives) KEYSTONE/EPA/TINO ROMANO

Jusqu'à 48°C sont attendus en début de semaine en Sardaigne. Et Rome s'attend lundi à un pic de chaleur de 40°C avant d'atteindre mardi les 42°C, selon le site météo de l'armée de l'air italienne.

En Espagne, qui sort déjà d'une semaine étouffante, l'agence météorologique a émis une alerte orange pour lundi, mettant en garde contre des températures de 38° à 42° sur des vastes zones de la péninsule et aux Baléares, ainsi qu'une alerte rouge (danger extrême) lundi sur des zones de l'Andalousie et mardi sur l'Aragon, la Catalogne et Majorque (42° à 44°).

Aux Canaries, sur l'île de la Palma, un feu a ravagé 5000 hectares ce week-end, forçant l'évacuation de 4000 personnes.En France, les températures devraient atteindre 40° mardi dans le quart sud-est du pays, selon Météo-France. Le reste du territoire est relativement épargné par la vague de chaleur.

En Europe, où le réchauffement évolue à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale selon les experts, plusieurs pays souffrent particulièrement.«J'ai vraiment du mal avec la chaleur. J'ai acheté un mini ventilateur, un parapluie et des bouteilles d'eau», s'est lamentée dimanche Lilu Da Costa Rosa, Brésilienne de 48 ans visitant Rome.

En Italie, 16 villes sont en alerte rouge sur l'ensemble du territoire, avec 36/37°C prévus, mais des températures ressenties qui pourront dépasser les 40°.Bravant la chaleur, 15'000 pèlerins et touristes, selon la gendarmerie du Vatican, se sont massés place Saint-Pierre dimanche pour écouter le pape François réciter la traditionnelle prière de l'Angelus.

«Comme en enfer»

Parmi eux, François Mbemba, prêtre congolais de 29 ans: «Cette chaleur se prolonge jusque dans la nuit, nous avons du mal à dormir. Et nous qui sommes habillés en noir, on transpire comme en enfer.»

«On a du mal à s'adapter, il fait plus chaud qu'en Afrique, en République démocratique du Congo», estime-t-il.

En Roumanie, les températures avoisineront les 39 degrés lundi. En Grèce, où les températures devraient redescendre légèrement, l'Acropole d'Athènes était fermée au public samedi et dimanche entre 13h00 et 17h00 locales.Les autorités locales ont appelé la population à la prudence et mis en garde contre le risque élevé d'incendies.

Aux Etats-Unis, une grande partie du sud du pays est sous le coup d'une vague de chaleur qualifiée d'«oppressante» par les services météo, qui prédisent plusieurs records de températures.

Dans la célèbre Vallée de la Mort, en Californie, l'un des endroits les plus chauds de la planète, le thermomètre a affiché 51°C samedi soir.Outre les températures élevées, plusieurs feux très violents dans le sud de la Californie ont d'ores et déjà ravagé plus de 3000 hectares et entraîné l'évacuation de la population.

En Floride, la ville de Miami a émis sa première alerte de «chaleur excessive» de son histoire. «Préparez-vous à des chaleurs accablantes», a averti la municipalité sur Twitter.

D'autres régions des Etats-Unis risquent d'importantes intempéries. «Des orages forts à violents, de fortes pluies et des inondations sont possibles dans plusieurs endroits, particulièrement et malheureusement en Nouvelle-Angleterre, déjà saturée» par de récentes précipitations, selon le Service météo national.

Une inondation-éclair a fait quatre morts samedi dans un comté au nord de Philadelphie, en Pennsylvanie, et trois autres personnes y étaient toujours portées disparues dimanche, ont annoncé les autorités.

Incendies au Canada

Au Canada, plus de dix millions d'hectares ont déjà brûlé cette année, selon un bilan encore provisoire avec 906 feux toujours actifs samedi, dont 570 considérés comme hors de contrôle, selon les chiffres nationaux du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Un deuxième pompier est mort dans le pays après avoir été blessé en luttant contre les mégafeux, selon les autorités. Un premier avait perdu la vie deux jours plus tôt.Le Japon a émis lui des alertes aux coups de chaleur dimanche pour des dizaines de millions de ses habitants, vivant dans 20 de ses 47 préfectures, qui connaissent des températures proches des records.

A Tokyo, où la température a atteint les 36°C, «rien que le fait de se promener épuise», a admis Coline Grison, 24 ans, touriste venue de France.Le pays fait également face à des pluies torrentielles qui ont fait au moins huit victimes, dont un homme retrouvé mort samedi dans une voiture inondée dans le Nord.

En Corée du Sud, les sauveteurs luttaient pour atteindre des personnes piégées dans un tunnel inondé, les fortes pluies de ces derniers jours ayant fait au moins 37 morts et neuf disparus.Les services météo de la Chine ont eux émis plusieurs messages d'alerte, prévoyant des températures pouvant atteindre les 45°C dans la région partiellement désertique du Xinjiang, et 39°C dans la région méridionale de Guangxi.

Semaine chaude en Suisse

Ce lundi, selon MétéoSuisse, le temps sera bien ensoleillé en Valais et assez ensoleillé dans les autres régions avec des passages nuageux parfois denses en début de journée. Cet après-midi, un développement de cumulus est annoncé et quelques averses ou orages isolés pourraient éclater en montagne. En plaine, maximum 29 °C.

Mardi devrait être la journée la plus chaude de la semaine, avec des maxima à 33°C.

Jusqu'à vendredi, le temps sera estival: en partie ensoleillé, avec des risques d'averses ou d'orages. Les températures maximales tourneront autour des 28 °C.

