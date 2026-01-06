  1. Clients Privés
Raisons de sécurité L'hommage aux victimes de Crans-Montana se tiendra à Martigny

ATS

6.1.2026 - 09:43

La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana se déroulera finalement vendredi à Martigny pour des raisons liées aux chutes de neige attendues et à la sécurité. Une retransmission sera organisée pour la population au Régent à Crans-Montana.

Pour des raisons liées aux chutes de neige attendues et à la sécurité, la cérémonie pour les victimes de Crans-Montana se tiendra vendredi au CERM de Martigny (archives).
Pour des raisons liées aux chutes de neige attendues et à la sécurité, la cérémonie pour les victimes de Crans-Montana se tiendra vendredi au CERM de Martigny (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 09:43

06.01.2026, 11:03

Les préparatifs pour cette cérémonie, qui se déroulera à l'occasion d'une journée de deuil national, «sont en cours» et menés «en étroite collaboration avec la Confédération et la commune», indique mardi l'Etat du Valais dans un communiqué. La partie officielle débutera à 13h45 au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM).

Pour la population de Crans-Montana, une retransmission de la cérémonie sera organisée sur inscription au Centre de congrès Le Régent «afin de partager un moment de recueillement et de solidarité en ce jour de deuil national», poursuit le communiqué. A 14h00 toutes les cloches des églises suisses sonneront durant cinq minutes et un moment de silence sera observé.

«Dimension internationale»

Parmi les personnalités politiques annoncées pour la cérémonie officielle, le président de la Confédération Guy Parmelin participera avec une délégation du Conseil fédéral et des autorités valaisannes. Le président français Emmanuel Macron sera également de la partie, accompagné par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Hadda. Le président italien Sergio Mattarella sera, lui aussi, probablement en Valais.

«Le Valais et la Suisse souhaitent donner à cette cérémonie une dimension internationale», a indiqué mardi à Keystone-ATS le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau. Il a également déclaré que 35 pays avaient été invités par la Suisse. «Il s'agit des Etats directement concernés par la tragédie ainsi que ceux ayant proposé leur aide», souligne M. Bideau. Dans ce contexte, la France et l'Italie ont reçu une invitation.

D'autres célébrations

Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg organise une messe à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15, à l'occasion de la journée de deuil national. Les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.

Une cérémonie en hommage aux victimes aura également lieu le même jour en Italie, à la demande de la première ministre Giorgia Meloni. Elle se tiendra dès 16h30 à la Basilique Saint-Ambroise et Saint-Charles du Corso à Rome et doit être conduite par le cardinal vicaire de Rome, Baldo Reina, annonce l'agence italienne Ansa.

