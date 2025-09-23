L'auteur présumé d'une tentative d'assassinat contre Donald Trump sur son golf en Floride en 2024, deux mois avant la présidentielle, a été reconnu coupable mardi.

Une esquisse d’audience montrant la juge fédérale Aileen Cannon et Ryan Routh lors de son procès, où il est accusé d’avoir tenté d’assassiner Donald Trump l’année dernière sur un terrain de golf dans le sud de la Floride. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'homme de 59 ans a été reconnu par un jury coupable de l'ensemble des chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, passible de la prison à perpétuité. Ce verdict «illustre l'engagement du ministère de la Justice à punir tous ceux qui se livrent à la violence politique», a réagi sur X la ministre de la Justice, Pam Bondi.