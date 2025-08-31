  1. Clients Privés
Plus grand raid L'homme le plus recherché du Sri Lanka extradé d'Indonésie

ATS

31.8.2025 - 10:13

L'homme le plus recherché du Sri Lanka, mis en cause dans une série de meurtres et de crimes liés au trafic de stupéfiants, a été extradé d'Indonésie avec cinq autres suspects après une opération policière conjointe, a annoncé la police dimanche.

L'inspecteur général de la police sri-lankaise Priyantha Weerasooriya (à gauche) s'exprime sous le regard du ministre de la Sécurité publique Ananda Wijepala lors d'une conférence de presse à Colombo le 28 août 2025.
AFP

Keystone-SDA

31.08.2025, 10:13

Mandinu Padmasiri Perera, connu sous le nom de Kehelbaddara Padme, est accusé d'avoir organisé le meurtre d'un rival en février dans un tribunal de Colombo et est également recherché pour une douzaine d'autres meurtres et crimes liés à la drogue.

La police sri-lankaise a décrit l'opération menée en Indonésie comme le plus grand raid jamais mené à l'étranger pour appréhender des fugitifs sri-lankais.

Kehelbaddara Padme et quatre membres présumés de son gang ont été ramenés au Sri Lanka tard samedi à bord d'un vol commercial, escortés par des officiers indonésiens. Ils étaient attendus à l'aéroport international de Colombo par le ministre de la Sécurité publique, Ananda Wijepala, avec d'importantes mesures de sécurité.

«Je remercie le gouvernement indonésien et la police indonésienne de nous avoir aidés à neutraliser l'un des gangs criminels les plus dangereux» du pays, a déclaré le ministre aux journalistes à l'aéroport.

Plus de 40 morts

Une Sri-lankaise également membre du gang avait été extradée séparément vendredi, a ajouté la police.

La police a indiqué que les six suspects avaient été arrêtés jeudi à Jakarta lors d'un raid effectué par la police indonésienne, soutenue par deux officiers sri-lankais et une agence de renseignement indienne.

Selon les données de la police, 42 personnes ont été tuées dans 80 fusillades liées aux gangs depuis le début de l'année au Sri Lanka.

