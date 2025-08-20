  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Il filmait ses collègues en cachette: le verdict est tombé

ATS

20.8.2025 - 15:18

Le Tribunal de police de Genève a condamné mercredi à un an de prison l'ex-employé de la Migros de la gare Cornavin qui avait placé une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes. Sa peine sera suspendue au profit d'une thérapie.

Le Tribunal de police de Genève a condamné mercredi à un an de prison l'ex-employé de la Migros de la gare Cornavin qui avait placé une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes (illustration).
Le Tribunal de police de Genève a condamné mercredi à un an de prison l'ex-employé de la Migros de la gare Cornavin qui avait placé une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes (illustration).
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 15:18

20.08.2025, 16:35

Le tribunal a jugé que l'homme, aujourd'hui âgé de 30 ans, est coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il a retenu qu'il a agi de façon répétitive et systématique entre 2019 et le 31 mai 2021 en entrant plus de 800 fois dans les vestiaires féminins sous divers prétextes pour obtenir un très grand volume de données relevant de l'intimité de ses collègues, même si celles-ci n'étaient pas nues.

Gare de Cornavin. Un homme jugé pour avoir filmé ses collègues dans leurs vestiaires

Gare de CornavinUn homme jugé pour avoir filmé ses collègues dans leurs vestiaires

L'homme a ensuite trié les images, sélectionné certaines d'entre elles pour les ranger dans des dossiers dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles – un mobile égoïste, a relevé le tribunal. Comme l'a admis le trentenaire, qui a ensuite très bien collaboré à l'enquête, seule la découverte fortuite de la caméra par une collègue a mis fin à ses agissements.

«Montants raisonnables»

Au total, 37 jeunes femmes, qui travaillaient toutes dans le magasin pour financer leurs études, ont porté plainte. Pour le tribunal, les récits des troubles qu'elles ont développés à la suite de cette découverte sont crédibles. Il a donc attribué une indemnité de 1000 francs à 19 d'entre elles et de 2000 francs aux trois plaignantes les plus affectées, comme le demandait leur avocat.

«Ces montants sont raisonnables, sinon symboliques», a déclaré le président du tribunal, qui estime que le prévenu «a fait preuve d'une résignation incompréhensible» mardi lors du procès en excluant la possibilité de faire acte de réparation. D'ailleurs, «son empathie apparaît comme faible», selon les juges, compte tenu du fait «qu'il considère avoir déjà payé son dû» lors des quatre années de procédure.

Conséquences minimisées

Le Tribunal de police a encore retenu une «bonne» prise de conscience, mais «essentiellement théorique», pour ce qui est de la gravité de la transgression. Selon lui, l'homme, qui minimise les souffrances des plaignantes, n'a pas véritablement intégré les conséquences de ses actes. Au vu du risque élevé de récidive, la peine n'est pas assortie du sursis.

Le trentenaire est aussi jugé coupable d'avoir détenu trois vidéos à caractère pédopornographique. Pour les juges, il a accepté ce risque en téléchargeant des lots de fichiers de pornographie légale, même s'il n'a pas fait de recherches spécifiques pour obtenir des images illégales. Requise par le Ministère public, l'interdiction de travailler auprès d'enfants ou de personnes vulnérables n'a pas été prononcée.

Les plus lus

Massacre à la tronçonneuse: un mystérieux individu sévit dans un village soleurois
Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
«Un climat où prédomine la peur» – Un ministre jurassien sévèrement critiqué
Les cas de maladies transmises par des moustiques explosent en Europe
«Un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï»