A Genève, le traditionnel calendrier «Où aller en ces fêtes de fin d'année?» de l'Hospice général est disponible. Destiné aux personnes isolées ou démunies, il répertorie les événements organisés par les associations caritatives et les services publics du 16 décembre au 2 janvier.

A Genève, le traditionnel calendrier "Où aller en ces fêtes de fin d'année?" de l'Hospice général est disponible, destiné aux personnes isolées ou démunies (illustration). ATS

L'objectif est de permettre aux personnes seules ou sans moyens de passer d'agréables moments en bonne compagnie lors de veillées, de repas et de fêtes, rappelle l'institution d'aide sociale. Parmi les organisateurs figurent le service social de la Ville de Genève, le CARE, Carrefour-Rue et Coulou, l'Armée du Salut, Café Cornavin ou encore la Croix-Bleue.

Le calendrier est publié en ligne et est mis à jour régulièrement. Sa version en papier est disponible dans tous les centres d'action sociale et à la réception centrale de l'Hospice général. Il est aussi à disposition auprès des services sociaux communaux, des maisons de quartiers, des paroisses et de diverses associations.

www.ou-aller-en-ces-fetes.ch

za, ats