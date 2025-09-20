  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident L'hydravion qui s'était écrasé dans le lac de Zoug a été repêché

ATS

20.9.2025 - 10:07

L'hydravion qui s'est écrasé vendredi dans le lac de Zoug lors d'une manifestation aérienne a été repêché dans la soirée. Il a pu être remonté à dix mètres de profondeur près de Cham (ZG) et ramené sur la rive.

Le petit hydravion qui s'est écrasé vendredi dans le lac de Zoug a été retrouvé. Une femme de 60 ans a perdu la vie dans cet accident.
Le petit hydravion qui s'est écrasé vendredi dans le lac de Zoug a été retrouvé. Une femme de 60 ans a perdu la vie dans cet accident.
ATS

Keystone-SDA

20.09.2025, 10:07

20.09.2025, 10:49

Vers 18h00, les plongeurs de la police cantonale de Schwyz ont attaché plusieurs cordes à l'hydravion qui avait coulé, ont indiqué samedi les autorités judiciaires zougoises. L'épave a ensuite été soulevée avec précaution à l'aide d'une pelleteuse placée sur une plateforme flottante, puis hissée sur la plateforme.

Après l'examen des lieux, l'appareil a finalement pu être évacué. Le sauvetage a duré plusieurs heures. Le Ministère public, la police, le Ministère public de la Confédération et le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) vont maintenant clarifier les raisons de la chute de l'hydravion dans le lac.

Le pilote de 49 ans a pu quitter l'appareil par ses propres moyens et se mettre en sécurité. Il n'a pas été blessé, au contraire d'une femme de 60 ans retrouvée que morte par les plongeurs.

Les plus lus

Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
«J'ai honte d'être Belge» - Coup de tonnerre en heptathlon !
Genève est prête pour le grand spectacle des bateaux volants
Trump impose des frais de 100'000 dollars par an pour un visa
La TVA devrait être relevée pour la sixième fois