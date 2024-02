Pour Helen Fisher, chercheuse principale de l’étude, nous assistons au début d’une nouvelle tendance: «L’intelligence artificielle aide les célibataires à se connecter plus efficacement», déclare-t-elle dans un communiqué de presse. Elle ajoute: «Ce n’est probablement qu’un début, car parmi les hommes et les femmes qui ont utilisé l’IA pour les rencontres en ligne, 32% déclarent que l’IA les a aidés à obtenir de meilleures correspondances et à rencontrer des partenaires potentiels plus rapidement».