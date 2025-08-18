  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Canicule L'Imad a procédé à 200 visites supplémentaires

ATS

18.8.2025 - 15:43

Durant les dix jours de fortes chaleurs, du 8 au 17 août, l'Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) a mobilisé tous ses effectifs pour protéger la santé des personnes les plus fragiles. Près de 200 visites supplémentaires ont été effectuées à domicile et plus de 14'000 appels préventifs ont été passés.

Les équipes de l'Imad ont été fortement sollicitées durant la canicule (image d'illustration).
Les équipes de l'Imad ont été fortement sollicitées durant la canicule (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 15:43

18.08.2025, 15:59

Cinq hospitalisations ont été organisées pour éviter des complications graves, relève lundi l'Imad, dans un communiqué. Le plan canicule vise à prévenir les atteintes à la santé liées à la chaleur et à détecter rapidement les signes d'alerte chez les personnes considérées comme vulnérables.

Les plus lus

1 million à la clé : Belinda Bencic et Alexander Zverev unissent leurs forces
Classe moyenne gagnante, selon un comité
William et Kate emménagent dans leur nouvelle maison – les voisins doivent céder leur place
Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche
Trois suspects interpellés pour le cambriolage d'une armurerie