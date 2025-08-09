L'important incendie dans un massif forestier du sud de la France, qui mobilise toujours 1400 pompiers samedi, ne sera pas sous contrôle avant dimanche en fin de journée, selon les pompiers. Ceux-ci s'attendent à une fin de week-end difficile.

Cet incendie, le plus important depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, est parti d'une commune rurale à une quarantaine de kilomètres des villes de Narbonne et de Carcassonne. AFP

Keystone-SDA ATS

«Le feu est fixé mais non maîtrisé, nous avons encore des points chauds (...) jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé», a estimé le colonel Christophe Magny devant la presse. L'incendie ne sera pas «déclaré éteint avant plusieurs jours», ont prévenu les autorités, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail».

Cet incendie, le plus important depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, est parti d'une commune rurale à une quarantaine de kilomètres des villes de Narbonne et de Carcassonne. Il a déjà parcouru 16'000 hectares de végétation, dont 13'000 ont brûlé, selon la sécurité civile.

Conditions difficiles

Un vent sec et chaud à 50 km/h, des températures autour de 40 degrés: les conditions météorologiques prévues pour dimanche préoccupent les autorités.

Samedi, alors que le département concerné de l'Aude est en vigilance orange canicule, les pompiers restent sur le qui-vive, surveillent les 90 kilomètres de bordures pour «éviter que le feu reprenne à l'avant», dans la partie la plus proche du littoral méditerranéen et de l'autoroute A9 qu'il avait failli atteindre mercredi.

Grâce à des bulldozers, 10 km de pistes ont été créés pour ouvrir de nouveaux accès et faciliter l'intervention des pompiers dans des zones escarpées, où la végétation est dense. Vendredi en fin de journée, une reprise du feu près de la commune de Jonquières a nécessité l'appui de quatre Canadair.

Retour des évacués

Après avoir dû quitter leur logement dans la précipitation mardi, les dernières personnes évacuées ont été autorisées vendredi soir à regagner les 15 villages impactés par l'incendie. Trente-six maisons ont été détruites, d'autres endommagées et plus d'une centaine de foyers restent sans électricité.

Le bilan humain n'a pas évolué. Une femme est morte dans sa maison du village rural de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le plus touché par le feu, une autre habitante est grièvement brûlée. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Dans les rangs des pompiers, 19 ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route.