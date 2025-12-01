L'incendie meurtrier en Meurthe-et-Moselle était volontaire

L'incendie d'un logement qui a tué cinq personnes dont deux adolescents dimanche à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) était volontaire, a indiqué lundi le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste.

L'incendie est survenu vers 03h20 du matin dimanche au domicile d'une famille de quatre personnes (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«Les constatations techniques réalisées aujourd'hui ont mis en évidence l'intervention d'un tiers dans le déclenchement du sinistre», indique le procureur dans un communiqué. L'enquête menée l'est désormais pour incendie volontaire ayant entraîné la mort, un crime passible de la réclusion à perpétuité.

L'incendie est survenu vers 03h20 du matin dimanche au domicile d'une famille de quatre personnes. Les deux parents, âgés de 59 et 60 ans, un de leurs fils, âgé de 16 ans, ainsi que deux amis de leurs enfants, âgés de 16 et 20 ans, ont perdu la vie.

Le deuxième enfant de la famille, âgé de 22 ans, s'en est tiré avec des blessures légères. Il s'était échappé par les toits, selon Pascal Schneider, maire de cette commune de 7000 habitants en périphérie de Nancy, et avait pu donner l'alerte, selon le préfet Yves Séguy.

Le sinistre a touché un bâtiment de trois niveaux comprenant un magasin au rez-de-chaussée. «La famille semblait occuper le dernier étage de cet immeuble et a été victime notamment des fumées», a déclaré dimanche le préfet.

Au total, 70 pompiers sont intervenus avec une trentaine de véhicules pour éteindre l'incendie survenu dans le centre de Neuves-Maisons. Ils ont indiqué être parvenus à maitriser le feu «assez rapidement».