«Tout le monde a commencé à courir» Un influenceur conservateur pro-Trump touché par une balle en public

ATS

10.9.2025 - 21:15

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été blessé par balle mercredi lors d'une réunion publique, selon plusieurs médias américains.

Charlie Kirk est un influenceur-dàbatteur très apprécié des jeunes Républicains.
Charlie Kirk est un influenceur-dàbatteur très apprécié des jeunes Républicains.
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 21:15

10.09.2025, 22:04

Friand de joutes oratoires avec les étudiants, le podcasteur de 31 ans organisait un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest du pays, lorsqu'il a été pris pour cible, selon CNN et Fox News. Son état de santé n'était pas immédiatement connu.

Des vidéos montrent Charlie Kirk semblant s'effondrer sur sa chaise et des cris de panique se faisant entendre dans le public. Christine Nelson, de la police de l'université, a simplement confirmé que «des coups de feu avaient été entendus», ajoutant: «Nous avons demandé aux gens de se mettre à l'abri».

Une alerte envoyée aux étudiants leur a annoncé qu'une personne avait été arrêtée, selon le média local Deseret News.

«Nous devons tous prier pour Charlie Kirk», un «type formidable», a écrit le président américain, Donald Trump, sur son réseau Truth Social.«Que DIEU LE BENISSE», a-t-il ajouté, tandis le vice-président, JD Vance, et plusieurs ministres ont publié des messages de même teneur.

Ce polémiste américain d'extrême droite avait été un rouage important de la campagne du milliardaire républicain. Il dirigeait une organisation chargée de faire du porte-à-porte dans les Etats clés capables de faire basculer la présidentielle.

«Tombé en arrière»

L'ancien parlementaire de l'Utah Jason Chaffetz, qui était sur place, a expliqué à Fox News que Charlie Kirk répondait à des questions du public quand il a été touché.

«La première question était sur la religion. Il a parlé pendant environ 15-20 minutes. La deuxième question, de manière intéressante, portait sur les tireurs transgenres, les tireurs qui font de multiples victimes, et pendant sa réponse, le tir a éclaté», a raconté l'homme politique, visiblement secoué.

«A ce moment-là, je regardais Charlie, je ne peux pas dire que j'ai vu du sang, que je l'ai vu se faire tirer dessus mais dès que le tir a eu lieu, il est tombé en arrière», a-t-il ajouté.

«Plein de gens ont commencé à crier, et tout le monde a commencé à courir», a-t-il continué.

Originaire de la banlieue de Chicago, Charlie Kirk a abandonné ses études pour se dévouer au militantisme.

Il est à la tête d'un mouvement de jeunesse: Turning Point USA. Cofondée en 2012 par l'influenceur, alors âgé de 18 ans, cette association est devenue en une décennie le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.

Elle comprend une armée de militants enthousiastes, dont certains ont été envoyés en bus à Washington à la manifestation du 6 janvier 2021 qui a débouché sur l'invasion du Capitole.

rfo-eml/cyb

