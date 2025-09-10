L'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est mort

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Suspect en détention» L'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est mort

ATS

10.9.2025 - 23:16

«Le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort», a annoncé mercredi Donald Trump sur son réseau Truth Social, après que cet influenceur conservateur a été touché par balle lors d'une réunion publique.

Kirk
Kirk. Charlie Kirk avait 31 ans.

Charlie Kirk avait 31 ans.

Photo: Keystone

Kirk. Charlie Kirk s'exprime avant d'être abattu lors de la visite de Turning Point à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah, le mercredi 10 septembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

Charlie Kirk s'exprime avant d'être abattu lors de la visite de Turning Point à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah, le mercredi 10 septembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

Photo: KEYSTONE

Kirk. La foule s'enfuit après que Charlie Kirk a été blessé par balle lors de la visite de Turning Point à l'université Utah Valley à Orem, le mercredi 10 septembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

La foule s'enfuit après que Charlie Kirk a été blessé par balle lors de la visite de Turning Point à l'université Utah Valley à Orem, le mercredi 10 septembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

Photo: KEYSTONE

Kirk. Une participante au meeting, Allison Hemingway-Witty, pleure après l'attaque contre Charlie Kirk.

Une participante au meeting, Allison Hemingway-Witty, pleure après l'attaque contre Charlie Kirk.

Photo: KEYSTONE

Kirk. Les forces de l'ordre bouclent une zone après que Charlie Kirk, PDG et cofondateur de l'organisation conservatrice de jeunesse Turning Point USA, a été abattu à l'université Utah Valley, mercredi 10 septembre 2025, à Orem, dans l'Utah.

Les forces de l'ordre bouclent une zone après que Charlie Kirk, PDG et cofondateur de l'organisation conservatrice de jeunesse Turning Point USA, a été abattu à l'université Utah Valley, mercredi 10 septembre 2025, à Orem, dans l'Utah.

Photo: KEYSTONE

Kirk. Le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, républicain de Louisiane, s'adresse aux journalistes, mercredi 10 septembre 2025 au Capitole, au sujet de la fusillade qui a visé Charlie Kirk, PDG et cofondateur de Turning Point USA. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, républicain de Louisiane, s'adresse aux journalistes, mercredi 10 septembre 2025 au Capitole, au sujet de la fusillade qui a visé Charlie Kirk, PDG et cofondateur de Turning Point USA. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Photo: KEYSTONE

Kirk
Kirk. Charlie Kirk avait 31 ans.

Charlie Kirk avait 31 ans.

Photo: Keystone

Kirk. Charlie Kirk s'exprime avant d'être abattu lors de la visite de Turning Point à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah, le mercredi 10 septembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

Charlie Kirk s'exprime avant d'être abattu lors de la visite de Turning Point à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah, le mercredi 10 septembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

Photo: KEYSTONE

Kirk. La foule s'enfuit après que Charlie Kirk a été blessé par balle lors de la visite de Turning Point à l'université Utah Valley à Orem, le mercredi 10 septembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

La foule s'enfuit après que Charlie Kirk a été blessé par balle lors de la visite de Turning Point à l'université Utah Valley à Orem, le mercredi 10 septembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

Photo: KEYSTONE

Kirk. Une participante au meeting, Allison Hemingway-Witty, pleure après l'attaque contre Charlie Kirk.

Une participante au meeting, Allison Hemingway-Witty, pleure après l'attaque contre Charlie Kirk.

Photo: KEYSTONE

Kirk. Les forces de l'ordre bouclent une zone après que Charlie Kirk, PDG et cofondateur de l'organisation conservatrice de jeunesse Turning Point USA, a été abattu à l'université Utah Valley, mercredi 10 septembre 2025, à Orem, dans l'Utah.

Les forces de l'ordre bouclent une zone après que Charlie Kirk, PDG et cofondateur de l'organisation conservatrice de jeunesse Turning Point USA, a été abattu à l'université Utah Valley, mercredi 10 septembre 2025, à Orem, dans l'Utah.

Photo: KEYSTONE

Kirk. Le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, républicain de Louisiane, s'adresse aux journalistes, mercredi 10 septembre 2025 au Capitole, au sujet de la fusillade qui a visé Charlie Kirk, PDG et cofondateur de Turning Point USA. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, républicain de Louisiane, s'adresse aux journalistes, mercredi 10 septembre 2025 au Capitole, au sujet de la fusillade qui a visé Charlie Kirk, PDG et cofondateur de Turning Point USA. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

10.09.2025, 23:16

10.09.2025, 23:39

«Personne ne comprenait mieux (...) la jeunesse des Etats-Unis d'Amérique que Charlie. TOUS l'aimaient et l'admiraient, surtout moi, et maintenant, il n'est plus parmi nous», a écrit le président américain.

«En hommage à Charlie Kirk, un vrai et grand patriote américain, j'ordonne que tous les drapeaux américains à travers les Etats-Unis soient mis en berne jusqu'à dimanche soir à 18h00» (minuit, lundi en Suisse), a ajouté Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Joe Biden a également déploré mercredi la mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. «Il n'y aucune place dans notre pays pour ce type de violence. Elle doit cesser maintenant», a déclaré l'ancien président démocrate sur X, qui a dit prier avec son épouse Jill pour la famille et les proches de Charlie Kirk.

«Suspect placé en détention»

Friand de joutes oratoires avec les étudiants, le podcasteur de 31 ans participait à un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest du pays, lorsqu'il a été pris pour cible, selon l'université.

Vers midi heure locale, «un coup de feu a été tiré sur Charlie Kirk, conférencier invité. Il a été touché et évacué des lieux par ses gardes du corps. La police du campus mène l'enquête, un suspect a été placé en détention», a écrit l'université sur X.

Des vidéos montrent Charlie Kirk, s'effondrant sur sa chaise, apparemment touché au cou et des cris de panique se faisant entendre dans le public. Charlie Kirk avait été un rouage important de la dernière campagne électorale de Donald Trump.

«Tout le monde a commencé à courir». Un influenceur conservateur pro-Trump touché par une balle en public

«Tout le monde a commencé à courir»Un influenceur conservateur pro-Trump touché par une balle en public

«La violence politique n'a pas de place en Amérique», a estimé l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, rejointe en ce sens par de nombreuses autres figures du Parti démocrate, du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, au sénateur Bernie Sanders.

«Tombé en arrière»

L'ancien parlementaire de l'Utah Jason Chaffetz, qui était sur place, a expliqué à Fox News que Charlie Kirk répondait à des questions du public quand il a été touché.

«La première question était sur la religion. Il a parlé pendant environ 15-20 minutes. La deuxième question, de manière intéressante, portait sur les tireurs transgenres, les tireurs qui font de multiples victimes, et pendant sa réponse, le tir a éclaté», a raconté l'homme politique, visiblement secoué.

«A ce moment-là, je regardais Charlie, je ne peux pas dire que j'ai vu du sang, que je l'ai vu se faire tirer dessus mais dès que le tir a eu lieu, il est tombé en arrière», a-t-il ajouté.

«Plein de gens ont commencé à crier, et tout le monde a commencé à courir», a-t-il continué.

Tué à 31 ans. Qui était Charlie Kirk, héraut du trumpisme auprès des jeunes Américains?

Tué à 31 ansQui était Charlie Kirk, héraut du trumpisme auprès des jeunes Américains?

Originaire de la banlieue de Chicago, Charlie Kirk a abandonné ses études pour se dévouer au militantisme.

Il est à la tête d'un mouvement de jeunesse: Turning Point USA. Cofondée en 2012 par l'influenceur, alors âgé de 18 ans, cette association est devenue en une décennie le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.

Elle comprend une armée de militants enthousiastes, dont certains avaient été envoyés en bus à Washington à la manifestation du 6 janvier 2021 qui avait débouché sur l'invasion du Capitole.

Son influence – 6,9 millions d'abonnés sur Instagram et 3,8 millions sur YouTube – a largement servi Donald Trump pour séduire les jeunes hommes américains en promouvant une conception ultra-traditionnelle de la famille.

Les plus lus

Swiss décharge tous ses bagages et expulse quatre passagers!
L'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est mort
Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!
Enquête ouverte contre Julien Cohen, ancienne star d'«Affaire conclue»
Le prince Harry et le roi Charles III se sont revus après plus de 18 mois!