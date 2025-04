Le concours international de musique Intervision, organisé par la Russie après son exclusion de l'Eurovision en raison de son offensive en Ukraine, aura lieu à Moscou le 20 septembre, ont annoncé mercredi les organisateurs.

IMAGO/Pond5 Images

Un concours portant ce nom était déjà organisé à l'époque soviétique entre les pays alliés de l'URSS. Depuis sa disparition, la Russie a tenté à plusieurs reprises de faire revivre ce format. Ce concours de musique alternatif, appelé Intervidenié en russe, avait été réinstauré en février par un décret du président Vladimir Poutine.

Il est destiné à devenir «l'un des événements clés et de grande envergure de la scène musicale mondiale», dans le «respect mutuel de l'identité nationale et des traditions des pays participants», ont annoncé les organisateurs sur la chaîne Telegram de l'événement.

Selon son site internet, une vingtaine de pays ont confirmé leur participation dont des alliés (Bélarus, Arménie, Kazakhstan) et partenaires (Chine, Inde, Brésil, Iran) traditionnels de la Russie et d'autres pays tels que l'Arabie Saoudite, l'Egypte, le Mexique ou la Thaïlande.

Relancé en 2014

Le concours de chant Intervision a été organisé dans les années 1960 et 1970, principalement avec des pays du bloc de l'Est, dont la Pologne et la Tchécoslovaquie. Mais d'autres pays y ont également participé.

Depuis la chute de l'URSS, la télévision russe a diffusé plusieurs émissions du même nom à plus petite échelle. En 2014, la Russie a annoncé son intention de relancer le concours, ce qui ne s'était jusqu'à présent pas concrétisé.

Victoire russe à l'Eurovision

La Russie a participé à l'Eurovision de 1994 à 2021, en présentant certaines de ses plus grandes stars. Elle avait gagné en 2008 avec Dima Bilan et son morceau «Believe». Le concours a ensuite été organisé par Moscou dans son stade olympique en 2009.

La Russie a été bannie de l'Eurovision en 2022, après le déclenchement de son offensive contre l'Ukraine. Les responsables russes ont critiqué vigoureusement à plusieurs reprises le concours européen, notamment pour la participation du chanteur travesti autrichien Conchita Wurst, vainqueur de l'édition de 2014.