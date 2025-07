Durant l'enquête, la brigade financière italienne a notamment découvert quelque 100'000 euros cachés dans une voiture à la frontière avec la Suisse (image symbolique). ATS

Les enquêteurs italiens ont annoncé vendredi avoir démantelé un trafic de 600 kilos d'or et d'argent vers la Suisse. Dix-sept personnes ont été renvoyées en justice dans cette affaire ayant rapporté plus de 26 millions d'euros à ses auteurs.

Keystone-SDA ATS

Le principal accusé est un entrepreneur de Ferrare, une ville d'Emilie-Romagne proche de Bologne. Avec ses complices présumés, il doit répondre de commerce illégal de métaux précieux et de blanchiment d’argent, a indiqué l'agence italienne Ansa.

Les 560 kilos d'or et 65 kg d'argent identifiés lors de l'enquête de la Guardia di Finanza (brigade financière) auraient été acheminés illégalement en Suisse pour y être fondus. Le métal précieux aurait été acquis en Italie, vraisemblablement de sources illégales, selon les enquêteurs.

Durant les investigations, qui ont duré deux ans, des bijoux en or et en argent d’une valeur de plus de 220'000 euros ont été saisis. Ces valeurs étaient dissimulées dans une cuve enterrée dans le jardin du domicile de l’un des principaux responsables, précise l’Ansa.

Celle-ci ajoute que 100'000 euros en liquide ont été saisis à un poste-frontière avec la Suisse, sans préciser lequel. L'argent, provenant de la vente illégale des métaux précieux, était caché dans une voiture.

Les 17 personnes renvoyées en procès sont accusées d’association de malfaiteurs à caractère transnational, de commerce illégal de métaux précieux usagés et de blanchiment d'argent. Huit autres personnes impliquées dans l’enquête ont déjà proposé un accord de plaider-coupable, accepté par l’autorité judiciaire. Elles verseront un dédommagement partiel, entièrement reversé à des organismes caritatifs, relate encore l'agence italienne.