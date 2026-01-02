  1. Clients Privés
Drame de Crans-Montana L'Italie salue la coopération avec la Suisse

ATS

2.1.2026 - 13:30

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani s'est rendu vendredi à Crans-Montana (VS) avec le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard. Il a salué la coopération «très positive» avec la Suisse.

Accompagné de Mathias Reynard, le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a déposé une gerbe devant le bar "Le Constellation".
Accompagné de Mathias Reynard, le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a déposé une gerbe devant le bar "Le Constellation".
ATS

Keystone-SDA

02.01.2026, 13:30

02.01.2026, 13:31

Le chef de la diplomatie a déposé une gerbe de fleurs avant de se rendre derrière les bâches blanches entourant le bar «Le Constellation». «La collaboration est très positive», a-t-il déclaré aux médias, rappelant avoir parlé à plusieurs reprises avec son homologue suisse Ignazio Cassis depuis jeudi.

«Comme vous le savez, depuis hier matin, l'ambassadeur d'Italie et le consul général à Genève sont présents ici pour être aux côtés des Italiens et fournir toutes les informations possibles à chacun, mais aussi pour recueillir des informations afin de dresser un tableau complet de la situation», a-t-il ajouté.

Quatrième blessé admis en Italie

M. Tajani a également rappelé que l'Italie a «fait preuve d'une grande disponibilité pour accueillir également les blessés non italiens dans le système hospitalier italien», en soulignant qu'un quatrième blessé avait été admis au centre des grands brûlés de Niguarda, près de Milan.

«Nous sommes donc également ici pour montrer la disponibilité de l'Italie à collaborer avec la Suisse, tant du point de vue sanitaire que du point de vue policier et de la protection civile», a-t-il dit. Le ministre a également proposé l'aide de la police scientifique transalpine pour l'identification des victimes.

M. Tajani a répété le bilan de 13 blessés et six disparus italiens dans l'incendie.

L'Italie salue la coopération avec la Suisse