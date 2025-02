L'île grecque d'Amorgos, voisine de Santorin, a été placée à son tour en état d'urgence mercredi par la protection civile grecque en raison de l'intense activité sismique. La mesure est prévue jusqu'au 11 mars.

L'île grecque d'Amorgos est à son tour en état d'alerte en raison de l'intense activité sismique (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Elle a été prise six jours seulement après l'île touristique de Santorin, afin de «faire face aux besoins extraordinaires et de gérer les conséquences de l'activité sismique». Les écoles restent également fermées sur ces îles jusqu'à vendredi.

Les tremblements de terre continuent de frapper les îles des Cyclades alors que leur épicentre s'est déplacé en pleine mer entre Amorgos et Santorin.

Mercredi au petit matin, l'île d'Amorgos a été secouée par un séisme d'une magnitude de 5 dont l'épicentre était situé à 24 km au sud d'Arkesini, un petit village d'Amorgos.

Plus de 14'000 tremblements de terre ont été enregistrés entre le 26 janvier et le 9 février dans l'archipel des Cyclades, entre les îles de Santorin, Amorgos, Ios et Anafi, selon le laboratoire de sismologie de l'Université d'Athènes (EKPA).

Entre deux plaques

En déplacement à Santorin vendredi, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a exclu un scénario catastrophe. «Nous ne croyons pas qu'il arrivera quelque chose de catastrophique», a-t-il assuré.

Située sur une zone de forte tension sismique, entre les plaques tectoniques eurasienne et africaine, Santorin et ses îlots proches sont régulièrement frappés par des séismes, de faible magnitude le plus souvent.

La dernière secousse meurtrière sur ces îles avait eu lieu en 1956 et fait 48 morts et 200 blessés.